Marihuana hemmt Industriewachstum in den USA

Portland, Maine (pte001/27.03.2018/06:00) - Konventionellen Industriebetrieben im Großraum Portland fällt es aufgrund eines Engpasses an leerstehenden Flächen schwer, zu expandieren. Der Grund: Wohlhabende Marihuana-Züchter haben in den vergangenen Jahren einen Großteil der ungenutzten Areale gemietet oder kauften diese gleich ganz auf. Gleichermaßen stieg somit der Preis für noch verfügbare Objekte in unerschwingliche Höhen. Darunter leidet der gesamte US-Bundesstaat Maine.

Preise steigen unaufhaltsam

"Wir haben einfach keinen Freiraum mehr. Bis auf ein Prozent ist alles an Industrieflächen vermietet", sagt Justin LaMontagne, Makler der in Portland ansässigen Dunham Group http://dunham-group.com . Vor sechs Jahren seien es noch acht Prozent Leerstand gewesen. LaMontagne hat in einer Studie über 560 Industrie-Liegenschaften im Großraum Portland herausgefunden, dass in den vergangenen Jahren der Mietpreis von weniger als 50 Dollar pro Quadratmeter um rund 40 Prozent auf 70 Dollar angestiegen ist.

Kaufpreise für Liegenschaften und Grundstücke haben sich gar verdoppelt: "Ich zähle auch Betriebe mit mehreren hundert Angestellten zu meinen Kunden. Noch nicht einmal die können es sich leisten, zu expandieren", klagt LaMontagne. "Wir sind an einem kritischen Punkt angelangt." Eine Lösung sei es seiner Meinung nach, große Einzelhandelsflächen in Industrieflächen umzugestalten. So könnte in Zukunft Platz für Marihuana-Züchter und Industriebetriebe geschaffen werden, um nebeneinander zu existieren.

Massachusetts lockt mit Legalisierung

Im vergangenen halben Jahr ist die Nachfrage der Marihuana-Züchter zurückgegangen. Seitdem die Regierung Maines Gesetze für den Anbau Marihuanas für den Eigenbedarf gelockert hat, greifen viele der Züchter auf eigene Anbauflächen zurück, anstatt sich unter Vorwand einer Firma für medizinisches Marihuana Industrieanlagen für den Anbau zu mieten.

Laut Anwältin Hannah King der Kanzlei Drummond Woodsum http://dwmlaw.com , die sich auf Rechtsfälle um den Anbau von Marihuana spezialisiert hat, sind viele Züchter und Investoren von Maine nach Massachusetts weitergezogen: "Die Gesetzgebung dort ist dahingehend schneller, als dass die vollständige Legalisierung von Marihuana in Massachusetts schon im Juli erwartet wird." Auch ihre Klienten hätten gerne Sicherheit, wo sie ihre eigens angebauten Produkte in Zukunft legal verkaufen können.

