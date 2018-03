LEBEN

Mo, 26.03.2018 14:45

Eine Sauna von KLAFS - ein Bund für's Leben

Hopfgarten (pts021/26.03.2018/14:45) - Einen ganz besonderen Auftrag hat KLAFS, Marktführer im Bereich Sauna und Spa, kürzlich erreicht: Sieghard Reitbrugger aus Dornbirn, ein Kunde aus den KLAFS-Anfängen, benötigt eine neue Steuerung, die seit seinem Saunaeinbau vor über 40 (!) Jahren in Betrieb war. Herr Reitbrugger kann sich noch heute an seinen Erstkontakt mit KLAFS erinnern, als sei es gestern gewesen: "Ich besuchte 1974 die Messe Dornbirn und lernte Walter Kober (Anm.: Saunapionier und ehem. Verkaufsleiter von KLAFS Österreich, Bild) kennen. Er beriet mich ganz toll in Sachen Sauna - die wurde dann auch geliefert und macht mir bis heute sehr viel Freude!"

Während eines Telefongesprächs zeigte sich Herr Reitbrugger mit der KLAFS-Qualität vollends zufrieden: "In den ganzen Jahren gab es nie ein Problem." Nach über 43 Jahren war es nun Zeit für einen Service-Check, damit Herr Reitbrugger weiterhin entspannt saunieren kann.

Erfolgsgeschichten wie diese sind keine Einzelfälle: eine Sauna ist tatsächlich eine Anschaffung für's Leben - zumindest bei KLAFS. Beeindruckend auch die Beziehung von Kunden zu dem KLAFS-Fachmann. "Uns alle verbindet die Leidenschaft 'Sauna' seit Jahrzehnten und wir sind zwar mittlerweile in die Jahre gekommen - aber wie man bei einem guten Wein sagt: Wir werden nicht älter, sondern besser," schmunzelt Herr Kober. "Ich erinnere mich gerne an meine Kunden zurück. Schön, dass sie von ihrer damaligen Entscheidung, der Anschaffung einer eigenen Sauna, heute noch so überzeugt sind und sich noch immer daran erfreuen können."

Der Saunapionier aus Hopfgarten konnte mit seiner Vielseitigkeit und dem hohen Engagement, gepaart mit der richtigen Portion Humor und Gelassenheit, das Unternehmen KLAFS zum Marktführer im Bereich Sauna und Spa in Österreich etablieren. "Regelmäßiges Saunieren leistet einen wesentlichen Beitrag, um im Alter gesund zu bleiben", so der heute 82-Jährige.

Als Walter und Laura Kober im Jahr 1966 mit dem Verkauf starteten, war die Sauna hierzulande gänzlich unbekannt. Walter war über 30 Jahre im Außendienst unterwegs und leistete damit wahre Pionierarbeit. Familie Kober hat nicht nur die Sauna mit all ihren positiven Eigenschaften bekanntgemacht, sondern wesentlich zum Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung beigetragen. Gemeinsam gelang es dem Ehepaar, KLAFS erfolgreich aufzubauen und das Unternehmen hierzulande als Marktführer bekanntzumachen. 1997 erfolgte die Übergabe an die Geschäftsführung, Tochter Monika Kober und Jürgen Klingenschmid, die gemeinsam mit einem kompetenten Team auch in Zukunft KLAFS-Geschichte schreiben werden.

