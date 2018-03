BUSINESS

Fr, 23.03.2018 16:30

Reisepakete zur Formel 1: Im Jahr 2018 bei ABSOLUT Sport individuell kombinierbar

Darmstadt (pts029/23.03.2018/16:30) - Der Sportreise-Spezialist ABSOLUT Sport bietet Reisepakete inklusive Tickets für alle Formel-1-Rennen der Saison 2018 an. Um ein optimales Erlebnis für Motorsport-Begeisterte zu bieten, stellt der Reise-Spezialist individuelle Kombinationen aus Ticket und Hotel zusammen. Gegen Aufpreis ist auch der Flug zum jeweiligen Event - vom Grand Prix in Australien bis hin zum Grand Prix von Abu Dhabi - in einem individuellen Reisepaket enthalten.

Nachdem 2017 kein Formel-1-Rennen in Deutschland ausgetragen wurde, kehrt mit dem Hockenheimring der Formel-1-Zirkus dieses Jahr wieder nach Deutschland zurück. Mit dem Grand Prix von Frankreich in Le Castellet feiert eine weitere Rennstecke ihr Comeback in der Formel 1.

Für einige Rennen werden spezielle Frühbucherpreise angeboten. Weitere Informationen zu den verfügbaren Paketen und den ausgesuchten Frühbucher-Events sind auf der Webseite von ABSOLUT Sport unter https://www.absolut-sport.com/formel-1-tickets abrufbar. Tickets und Pakete sind nur so lange verfügbar, wie der Vorrat reicht.

Die ABSOLUT Sport GmbH bietet seit über 10 Jahren Sportreisen zu Großereignissen in der ganzen Welt an. Fokus sind die Breitensportarten Fußball, Handball, American Football und Motorsport. Das Angebot des Sportreise-Spezialisten wird durch Reisen zu Tennis-, Biathlon- und Leichtathletik-Events ergänzt. Sportbegeisterte können von ABSOLUT Sport geprüfte und komplett durchstrukturierte Reisen im Pauschalreise-Stil buchen und somit Sportgeschichte komfortabel live erleben.

