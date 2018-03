HIGHTECH

Fr, 23.03.2018 12:00

Dokumentenaustauschplattform PROOM - "Cloud Services Made in Germany"



Karlsruhe (ptp017/23.03.2018/12:00) - Der Spezialist für PLM-Software und Cloud-basierten Dokumentenaustausch in technischen Unternehmen PROCAD ist jetzt der Initiative "Cloud Services Made in Germany" beigetreten. Für Unternehmen, die eine Cloud-basierte Austauschplattform nutzen wollen, spielen die Kriterien für eine Mitgliedschaft der Initiative "Cloud Services Made in Germany" eine wesentliche Rolle. Diese Kriterien sind genauestens definiert.

Alle gelisteten Unternehmen haben ihren Sitz und Gerichtsstand in Deutschland und die Verfügbarkeit eines Ansprechpartners vor Ort sowie ein Vertragswesen in deutscher Sprache und nach deutscher Rechtsprechung. PROCAD erfüllt diese Kriterien und wird deshalb unter http://www.cloud-services-made-in-germany.de/loesungskatalog/procad mit der cloudbasierten Dokumentenaustauschplattform PROOM gelistet. Die Initiative "Cloud Services Made in Germany" ist eine Initiative der AppSphere AG mit Unterstützung des Cloud Computing Report.

PROOM ist die zentrale Plattform für den Dokumentenaustausch und die externe Zusammenarbeit in technischen Unternehmen. Unternehmen können damit Dateien sowie technische Dokumente einfach und vertraulich mit Partnern, Kunden und Lieferanten austauschen. Die Informationen werden in Projekträumen geteilt, anstatt sie als E-Mail-Anhang oder per FTP zu versenden und damit unkontrolliert zu kopieren. Im Vergleich führender Cloud-Speicher von Netzsieger.de hat die PROCAD-Lösung zum Austausch technischer Dokumente in der Zusammenarbeit mit Externen jüngst eine Top-Platzierung erzielt.

