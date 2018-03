Qatar Airways bietet Kindern mit dem neuen Oryx Kids Club noch mehr Spass am Fliegen

LEBEN

Mi, 21.03.2018 19:05

Zürich (pts034/21.03.2018/19:05) - Qatar Airways freut sich, den neuen Oryx Kids Club ankündigen zu können. Neue Langstreckenaktivitäten, spezielle Kindermenüs, Spielzeuge und neue Treueprogramme werden in den kommenden Monaten an Bord und online umgesetzt. Sie versprechen, im Rahmen des neuen Flugclubs, auch ihren jüngsten Passagieren einen unterhaltsamen Flug.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Pressekonferenz im Themenpark KidzMondo Doha durch Qatar Airways Chief Commercial Officer Ehab Amin und Qatar Airways Senior Vice President Marketing and Corporate Communications Salam Al Shawa. Einen besonderen Auftritt dabei hatten die Oryx Kids Club-Heldenmaskottchen Orry und Orah, die Antilopen, und ihre drei pelzigen Freunde - Kamil das Kamel, Faaiz der Falke und Farah der Wüstenfuchs.

Der Oryx Kids Club und das Oryx Kids Treueprogramm bieten neben neuen und exklusiven Vielfliegerprogrammen, die speziell für junge Passagiere konzipiert wurden, ein gesondertes, nahrhaftes und abwechslungsreiches Menü. Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren können für das Oryx Kids Treueprogramm angemeldet werden. Darüber können sie Qmiles sammeln, die gegen attraktive Prämien und exklusive Vorteile eingelöst werden können. Ausserdem erhalten sie auch Qpoints, die ihnen Upgrades in höhere Klassen ermöglichen. Jedes Jahr erhalten alle registrierten Kinder ein Kuscheltier von einem der fünf Maskottchen des Oxyx Kids Clubs sowie ein neues Langstrecken-Aktivpaket mit lustigen Spielen.

Qatar Airways Chief Commercial Officer Ehab Amin betonte: "Qatar Airways ist stolz, die Einführung des Oryx Kids Clubs und des Treueprogramms für ihre jüngsten Reisenden anzukündigen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, während der Reise mit Qatar Airways aussergewöhnliche Vorteile zu geniessen. Als eine Fluggesellschaft, die Kinder und Familien an Bord willkommen heisst, sind wir begeistert von der neuen Möglichkeit, mit unseren Passagieren zu interagieren, sobald sie am Flughafen ankommen."

Qatar Airways Senior Vice President Marketing and Communications Salam Al Shawa erklärte: "Fliegen mit Qatar Airways sollte für Familien immer ein lustiges und unkompliziertes Erlebnis sein. Daher freuen wir uns auf den neuen Oryx Kids Club, der jeden Flug mit Qatar Airways für Eltern und Kinder noch angenehmer und entspannter macht. Unterstützt durch Orry und Orah sowie ihren Freunden Kamil, Faaiz und Farah wollen wir die jungen Reisenden während ihres Fluges begeistern und Qatar Airways zur ersten Wahl für Familien machen. Unsere kuscheligen neuen Spielzeuge, Aktivitäten, und die kindgerecht gestalteten Menüs sowie die Vielfliegerangebote des neuen Oryx Kids Treueprogramms, die durch das umfangreiche Angebot an bereits bestehenden Produkten und Leistungen ergänzt werden, gestalten den Flug mit Qatar Airways als eine spassige Reise für jedes Kind."

Das Programm wird einen speziell gestalteten Bereich auf der Privilege Club-Webseite beinhalten, wo Kinder ihr eigenes Dashboard, Qmiles-Kontostand, Reiseverlauf und vieles mehr einsehen können. Obwohl das Treueprogramm für junge Reisende gedacht ist, spielen auch die Eltern eine Schlüsselrolle bei der Kontoverwaltung ihres Kindes. Beide können die Vorteile des Privilege Clubs nutzen.

Die neuen Maskottchen werden auf der Webseite der Fluggesellschaft, im Marketingmaterial und in allen Bücher- und Aktivitätspaketen für Langstreckenflüge sowie bei speziellen Auftritten am Hamad International Airport (HIA) präsent sein. Um die Vorteile nutzen zu können, ist eine Anmeldung beim Oryx Kids Club auf der Webseite der Airline im Rahmen des Buchungsprozesses notwendig.

Die Fluggesellschaft hat bereits eine erhebliche Investition an ihrem Heimatflughafen und Drehkreuz, dem Hamad International Airport (HIA) getätigt, um Kinder vor Ort zu begeistern. Die Teddybär-Lampe scheint ein klarer Favorit bei Familien zu sein, genauso wie die Kinderspielplätze und der Qatar Airways Duty Free Bumble Tree Store. Die Al Mourjan Lounge im HIA bietet einen Formel-1-Simulator im Spielbereich, ein Spielzimmer sowie eine eigene Kindertagesstätte. Alleinreisende Kinder haben Zugang zu einer speziellen Lounge für unbegleitete Minderjährige.

Mit bis zu 4.000 Unterhaltungsoptionen bietet das Oryx One Entertainment-System von Qatar Airways auch spezielle Kindersender wie Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, Baraaem sowie Jeem, um jedes Kind während des Fluges zu unterhalten. Ausserdem gibt es eine grosse Auswahl an familienfreundlichen Filmen, die derzeit an Bord gezeigt werden.

