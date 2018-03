MEDIEN

Mi, 21.03.2018 11:30

App "SPGeTTI": Hilfe bei Glücksspielsucht (Foto: spgetti.auckland.ac.nz)



Auckland (pte022/21.03.2018/11:30) - Die neue App "SPGeTTI" http://spgetti.auckland.ac.nz soll ihre Nutzer davon abhalten, zu häufig an Glücksspielen teilzunehmen. Das Projekt "Smart Phone based Gambling Evaluation Technology Testing Initiative" ist von Researchern der University of Auckland http://auckland.ac.nz ins Leben gerufen worden. Auf diese Weise will man in Neuseeland dafür sorgen, dass weniger Menschen süchtig nach dem Spiel mit dem Glück werden.

Standorte erkennen

Die Smartphone-Anwendung enthält zwei verschiedene Herangehensweisen, ihre Nutzer vom Glücksspiel abzuhalten. Die erste warnt User, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe von Spielautomaten aufhalten. Dafür muss bei der Installation die GPS-Funktion erlaubt werden, um den Standort zu ermitteln. Zurzeit kennt die App etwa 260 Standorte von Glücksspiel-Automaten.

Der zweite Ansatz beinhaltet regelmäßige Tipps und Aufforderungen, die dafür genutzt werden können, um den Benutzern Ideen zu geben, wie sie ihre Ziele erreichen können. Verliert ein Nutzer unterwegs die Kontrolle, bietet SPGeTTI sofortigen Kontakt zur Unterstützung. Enge Familienmitglieder und Hotlines, welche auf die Sucht nach Glücksspiel ausgelegt sind, können dann wahlweise kontaktiert werden. Für Nutzer von Android-Geräten steht die App bereits kostenlos zum Download bereit.

Gute Idee weiterführen

"Je mehr Menschen wir dazu bewegen können, die App zu nutzen, desto mehr Informationen erhalten wir und desto mehr können wir sie auch verstehen. Glücksspielschäden reichen vom diagnostizierten Problemspieler bis zur Person, die nur ein paar kleine Probleme hat", erklärt Gayl Humphrey von der University of Auckland. Die Inspiration für die Entwicklung der Anwendung kam den Researchern zufolge von vergleichbaren Apps, die Menschen auf nahe gelegene Verkäufe in Einkaufszentren aufmerksam machen, sobald diese einen festgelegten Umkreis betreten.

(Ende)