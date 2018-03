Headliner-Paket komplett - Party perfekt

LEBEN

Glarus (pts019/19.03.2018/14:45) - Dass es Gotthard und Trauffer machen, ist schon seit letztem Dezember bekannt. Jetzt ist bekannt, wer Glarus nebst diesen beiden Acts als Headliner am 11. GLKB Sound of Glarus aufmischt. Es sind zwei weitere Schweizer Acts, zwei aus Deutschland und je ein Act aus dem Vereinigten Königreich und Kanada.

Switzerland first: Vor dem Auftritt der Kult-Rockband Gotthard eröffnet der Luzerner Kunz das Glarner Stadtopenair am Donnerstag, 23. August. Der 33-Jährige veröffentlichte 2012 seine erste EP und gewann den Prix Walo in der Sparte Gesang. Sein erstes Album "Eifach so" erschien 2014 und 2015 stieg "Mundart Folk" direkt auf dem ersten Platz der Schweizer Hitparade ein. Sein aktuelles Album "No Hunger" ist 2017 erschienen. Am Samstag, 25. August, verzaubert der vierte Schweizer Act das Publikum von der GLKB-Bühne statt von der "Hardbrugg" herunter. Dodo hat sein neues Album "Pfingstweid" herausgebracht. Der Zürcher hat auch zwei Alben für Mundartrapperin Steff La Cheffe produziert. Mit Hippie-Bus ist Dodo 2015 definitiv in den Schweizer Ohrwurm-Olymp aufgestiegen.

Soul, Reggae und melodiöse Technobeats aus dem grossen Kanton

Kaum ein GLKB Sound of Glarus geht ohne Beteiligung deutscher Künstler über die Bühne - auch 2018 nicht. Der Freitagabend auf der GLKB-Hauptbühne beginnt mit Flo Mega & The Ruffcats. Der vielseitige Künstler aus Bremen wird als Hip-Hop- und Soulsänger gehandelt und hat für seine aktuelle EP "Zebra" vier Raggae/Rub-A-Dub Tunes produziert. Dem zweiten deutschen Act gelang 2012 der Durchbruch mit "Sick Travelin'". Der 37-jährige Fritz Kalkbrenner überflügelte damals sogar seinen grossen Bruder und bekannten DJ Paul in Sachen Verkäufe. Der Berliner macht den Rathausplatz ebenfalls am Freitag zum Dancefloor in der Glarner Alpenarena.

Rock'n'Roll und Blues aus Übersee und von der Insel

Donnerstag mit Kunz und Gotthard, Freitag mit Flo Mega & The Ruffcats und Fritz Kalkbrenner, Samstag mit Dodo und Trauffer: Damit ist die Party am 11. Glarner Stadtopenair fast perfekt. Komplett machen das Headliner-Paket die Auftritte von Sate (CAN) am Freitag, 24. August, und Laurence Jones (UK) am Samstag, 25. August. Sängerin Sate aus Toronto und ihre Band wissen, was Rock'n'Roll Fans wollen. Ihr aktuelles Album "Red, Black & Blue" ist seit 2016 auf dem Markt. Vom gebürtigen Liverpooler Laurence Jones gibt's Blues für Glarus. Der 26-Jährige wurde 2016 an den British Blues Awards zum "Guitarist of the Year" erkoren und ist derzeit mit seinem brandneuen Album "The Truth" auf Tour.

VIP-Artists und VIP-Publikum

Die VIPs aus dem Kreise der Künstlerinnen und Künstler sind mit dem kompletten Headliner-Paket bekannt. VIP ist auch das Publikum. Im Vorverkauf sind Festivalpässe für alle drei Tage sowie Tagespässe erhältlich. Ausserdem sind wieder VIP-Tickets zu haben. Das Angebot im separat zugänglichen und überdachten VIP-Bereich mit freier Sicht auf die GLKB-Hauptbühne lässt keine Wünsche offen. Firmen können kleinere Kontingente kaufen um ihre Kunden in einem festlichen Rahmen ans Stadtopenair einladen. Das VIP-Ticket ist auch für Privatpersonen erhältlich und beinhaltet nebst dem stilvollen Ambiente mitten im Geschehen einen Begrüssungsapéro, ein reichhaltiges Stehdinner mit kalten und warmen Köstlichkeiten sowie verschiedenen Dessertvariationen. Wein, Prosecco, Bier, Softdrinks und Kaffee sind à discrétion im VIP-Ticket inbegriffen. Es stehen genügend Sitzmöglichkeiten und eine separate WC-Anlage bereit. Die limitierten VIP-Tickets sind auf Anfrage an admin@gl-events.ch erhältlich.

Das Wichtigste in Kürze: Das GLKB Sound of Glarus findet von Donnerstag bis Samstag, 23. bis 25. August 2018, statt.

Vorverkauf bei Ticketino: http://www.ticketino.com

Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag sind bei Ticketino-Vorverkaufsstellen (Postschalter) und im Glarussell (Bahnhofstrasse 23, 8750 Glarus) für 75 Franken erhältlich, Festivalpässe für 190 Franken (exkl. VV-Gebühren).

Anreise mit ÖV http://www.sbb.ch , http://www.sbb.ch/railaway , http://www.glarnerland.ch

Nahverkehr: Extrazüge Richtung Ziegelbrücke (Donnerstag) und bis Pfäffikon SZ (Freitag, Samstag), Braunwald und Elm sind nach Konzertschluss mit ÖV erreichbar / Fernverkehr: Spezialangebot von RailAway, Gratis-ÖV-Anreise ab zwei Übernachtungen in ausgewählten Unterkünften im Glarnerland

