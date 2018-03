Online-Marketing: Fit für die DSGVO?

BUSINESS

Sa, 17.03.2018 16:10

Beide Trainer sind Experten für die DSGVO (© Online-Marketing.at)



Wien (pts001/17.03.2018/16:10) - Die DSGVO ist in aller Munde - doch gibt es nach wie vor viele Unklarheiten und Missverständnisse. Was bedeutet die neue DSGVO in der Praxis? Muss ein Unternehmen eine Datenschutz-Richtlinie haben? Was ist bei Google Analytics zu beachten? Welche Strafen drohen?

Seminar-Tipp 1: Datenschutz - Grundlagen und DSGVO

Das Online-Marketing-Forum.at hat zwei praxisorientierte Seminare rund um den Datenschutz entwickelt. "Die ersten Termine heuer waren alle ausgebucht", erklärt Michael Kornfeld. "Daher haben wir kurzfristig neue Termine geplant. Denn es gibt unendlich viele Fragen für die Umsetzung in der Praxis. Was die meisten suchen: Keine Seminare für Juristen, sondern welche für Unternehmer und Anwender!"

Das Datenschutz-Seminar findet am 16. April 2018 von 9 bis 17 Uhr in Wien statt: Am Vormittag die Grundlagen, am Nachmittag die Datenschutz-Grundverordnung. Beide Halbtage sind auch einzeln buchbar.

Seminar-Tipp 2: Google Analytics DSGVO-Workshop

An Google Analytics denkt man da bei der DSGVO vermutlich nicht zuerst - denn da werden ja keine personenbezogenen Daten verarbeitet? Doch um Google Analytics datenschutzrechtlich einwandfrei einsetzen zu können, müssen einige wichtige Einstellungen überprüft und vorgenommen werden - sonst werden eventuell sehr wohl datenschutzrechtlich relevante Daten gesammelt!

Das Online-Marketing-Forum.at hat deshalb einen praxisnahen Workshop für den DSGVO-konformen Einsatz von Google-Analytics entwickelt, der aufgrund der nahenden DSGVO nur ein einziges Mal stattfinden wird.

In dem eintägigen Workshop geht der Trainer im Detail auf alle relevanten Einstellungen ein, die für den rechtskonformen Einsatz von Google Analytics überprüft werden sollten.

Das Ziel: Ein persönlicher Prüfbericht

Ziel des Workshops ist, dass jeder Teilnehmer einen individuellen Prüfbericht für seinen Google Analytics-Account erstellt. Dem Teilnehmer dient die Prüfung also auch als Protokoll zu der - in der DSGVO verpflichtend vorgeschriebenen - internen Dokumentation!

Das Seminar findet am 5. April 2018 von 9 bis 17 Uhr in Wien statt - es sind keine weiteren Termine geplant.

Nur Kleingruppen und Zufriedenheits-Garantie

Für alle Seminare gibt es eine Zufriedensheits-Garantie: Teilnehmer können bis Mittag entscheiden, ob ein Seminar ihren Erwartungen entspricht. Falls nicht, bekommen Sie den gesamten Seminar-Betrag rückerstattet.

Und wie immer beim Online-Marketing-Forum.at sind alle Seminare auf max. 8 Teilnehmer begrenzt.

Alle Details und die Anmeldeformulare sind online abrufbar:

Datenschutz-Seminar inkl. DSGVO: https://www.online-marketing-forum.at/p/wkle8

Google Analytics DSGVO-Workshop: https://www.online-marketing-forum.at/p/Cl0oQ

Über das Online-Marketing-Forum.at

Online-Marketing Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau: Das Online-Marketing-Forum.at (gegründet 2005) ist Österreichs führender Anbieter in diesem Bereich, mit über 20 Themen, Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern und renommierten Fach-Experten mit langjähriger Erfahrung als Trainer. Lohn sind über 2.500 Teilnehmer mit einer Zufriedenheit von 1,3 (Schulnoten-Skala). Seit 2012 ist das Online-Marketing-Forum.at außerdem der einzige Anbieter einer offiziellen Zertifizierung zum "Online-Marketing-Experten" (Zertifikat von Austrian Standards). Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/n1Kk3

