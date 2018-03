LEBEN

Fr, 16.03.2018 11:30

Ftan (pts016/16.03.2018/11:30) - Ruhe mal Raum mal Rhythmus gleich Entspannung: So lautet die Formel für eine Auszeit im "Paradies" in Ftan, wo über das Pfingstwochenende vom 18. bis 21. Mai 2018 ein von ATHAYOGA gestaltetes Yoga-Retreat stattfindet. Dieser Kraftort, den schon die alten Engadiner als solchen erkannten, hat es in sich: Das 5-Sterne-Hideaway "Paradies" ist auf der wohl schönsten Sonnenterrasse hoch über dem Tal gelegen - fernab von Job-Hektik, Shoppingstress und Stadttrubel. Hier fällt die Konzentration aufs Wesentliche bedeutend leichter.

Da blüht bereits der Frauenschuh, der Hahnenfuss leuchtet, die Eichelhäher zwitschern - und es kreist das Falkenpärchen am blauen Engadiner Himmel. Fast schon kitschig, dieses Setting. Die Waldlichtung, nur drei Gehminuten vom Paradies entfernt, mit den frischgrünen Lärchen ist ein vollkommener Ort für Atemübungungen und Entspannung. Yoga-Retreats gibt es viele auf der Welt, aber nur eines im Unterengadin - und das erst noch gut versteckt in einem idyllischen Hideaway.

Die erfahrene Yoga-Expertin Carolina Fischer-Waibel überlässt nichts dem Zufall, wenn sie ihre Yogasessions in der Natur plant. Seit nunmehr fünf Jahren kooperiert sie mit dem "Paradies" in Ftan. Das 5-Sterne-Hideaway ist denn auch perfekt auf die Bedürfnisse der Yogis abgestimmt: Jede Suite verfügt über einen Balkon mit Sicht auf die atemberaubende Natur und Bergkulisse. Das Angebot richtet sich an Yoga-Einsteigerinnen und Einsteiger ebenso wie an erfahrene Yogis, die einen Rückzugsort par excellence suchen.

ATHAYOGA - Experten für eine Pfingst-Auszeit

Der Auftakt für die Sommersaison im "Paradies" erfolgt am Pfingstwochenende vom 18. bis zum 21. Mai 2018. Auf die Teilnehmenden der viertätigen Auszeit warten rund drei Stunden Yoga pro Tag. Eine Kombination aus Pranayama, Asanas, Meditation und der Philosophie zu Ruhe. Die "Pfingstauszeit" ermöglicht es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aus dem Alltag auszusteigen und Zeit für sich selber zu finden - Zeit, um Yoga zu praktizieren, zu entspannen, Energie zu tanken und etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Geleitet und professionell gestaltet wird das Yoga-Retreat von Carolina Fischer-Waibel vom Zürcher Studio ATHAYOGA. Sie führt mit ihrem Ehemann Roland Fischer zwei Studios in Zürich, eines im Niederdorf und eines in Zollikon.

Pfingst-Auszeit mit ATHAYOGA im "Paradies"

Freitag, 18. Mai, bis Montag, 21. Mai 2018

Informationen und Buchung: http://www.athayoga.ch/portfolio/yoga-ferien-pfingsten/

Preis pro Person für drei Übernachtungen, Frühstück, Abendessen und Yogastunden:

- im Deluxe-Doppelzimmer ab CHF 990.00

- im Deluxe-Einzelzimmer ab CHF 1'190.00

- in der Junior Suite CHF 1'190.00

(Maximal 25 Teilnehmende)

Das "Paradies": ein Bijou im Engadin

Das "Paradies" in Ftan liegt auf einem der schönsten Sonnenplateaus der Schweizer Alpen. Mit nur 23 Zimmern ist es ein Geheimtipp für alle, die ein kleines, feines Hideaway in den Bergen suchen. Hier findet man die Auszeit vom Alltag mit allem, was das Herz erfüllt: liebevolles Wohndesign, ausgezeichnete Küche, persönliche Gastfreundschaft, würzige Bergluft und jede Menge Entspannung. Die "Chasa da Fö" - wörtlich das Haus mit dem Herd - wird vom "Paradies" mitbetrieben und liegt auf über 2250 m ü. M. auf der Alp Laret. Der Members Club Privé "Il Paradis" ist in den schönsten Zeiten im Sommer und Winter während gut sechs Monaten in Betrieb. Er steht maximal für 200 Mitgliedschaften (zu jeweils zwei Personen) zur Verfügung. "Ganz oben, ganz frei, ganz unter sich", lautet das Motto. Noch bis zum 29. März sowie zwischen dem 31. Mai und dem 28. September 2018 besteht die Möglichkeit, das neue Club-Konzept im Rahmen eines All-inclusive-Arrangements kennenzulernen.

Weitere Informationen und Bilder:

https://www.paradieshotel.ch/de/presse

Informationen für die Medien:

Meike Bambach, Direktorin "Paradies"

E: m.bambach@paradieshotel.ch - T: 081 861 08 08

Medienstelle c/o panta rhei pr GmbH

Dr. Reto Wilhelm

E: r.wilhelm@pantarhei.ch - T: 044 365 20 20

