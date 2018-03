MEDIEN

Fr, 16.03.2018 06:00

Handicap: Werbung verursacht Unbehagen (Foto: Dieter Schütz, pixelio.de)



London (pte001/16.03.2018/06:00) - 62 Prozent der Briten glauben, dass Menschen mit geistiger Behinderung nicht sehr oft in der Werbelandschaft zu sehen sind, weil sich Zuschauer unbehaglich fühlen könnten. Jeder Dritte denkt sogar generell, dass gehandicapte Darsteller nicht sehr attraktiv für eine Marke wirken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Medienagentur Universal McCann (UM) http://umww.com , für die 2.000 Briten befragt wurden.

Stigmata endgültig beseitigen

Die Studie zeigt deutlich, dass zwei Drittel der Menschen mit körperlichen Behinderungen glauben, dass die Gesellschaft noch immer versucht, sie bewusst "unter den Teppich zu kehren". "Einige Marken haben mittlerweile begonnen, Menschen mit körperlichen Behinderungen in ihren Anzeigen zu verwenden. Aber es gibt deutlich mehr, was unternommen werden könnte, um eine positivere Wahrnehmung sowohl dieser Menschen als auch derjenigen mit psychischen Erkrankungen zu erreichen", unterstreicht Michael Brown von UM.

Rund 54 Prozent der befragten Briten möchten mehr Menschen mit körperlichen Behinderungen in Anzeigen und Werbespots sehen, während mehr als sechs von zehn (63 Prozent) zudem der Ansicht sind, dass mehr gehandicapte Menschen in den Medien dazu beitragen könnten, das Stigma um sie herum zu beseitigen.

Scheu bei geistigen Behinderungen

Auf die Frage, warum Menschen mit geistiger Behinderung derzeit zumindest in der britischen Werbelandschaft nicht ausreichend sichtbar sind, gaben 62 Prozent der Befragten an, dass sie "diese Menschen unbehaglich fühlen lassen", während 43 Prozent angeben, dass Briten nicht genügend an Menschen mit einer geistigen Behinderung gewöhnt sind.

Im generellen Bezug auf den Mangel an Menschen mit körperlichen Behinderungen in Anzeigen sagen 55 Prozent wieder, dass dies der Fall sei, weil das Publikum sich beim Anblick unwohl fühlt - während 43 Prozent sogar glauben, dass Marken mit dem Zeigen von Menschen mit Behinderungen riskieren könnten, "nicht ansprechend" zu wirken. 34 Prozent finden darüber hinaus, dass Menschen mit körperlichen Behinderungen "nicht attraktiv genug" seien.

(Ende)