Einladung: Auszeichnung für bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)

Do, 15.03.2018 13:05

1. InnovationsAward für bauwerkintegrierte Photovoltaik (Copyright: TPPV)



Wien (pts023/15.03.2018/13:05) - Die Gewinner des ersten österreichischen InnovationsAward für bauwerkintegrierte Photovoltaik stehen fest. Die Jury wählte 9 Nominierte aus 51 Einreichungen. Die Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) verkündet die Gewinner am Photovoltaik-Kongress in Wien. TPPV-Obmann Hubert Fechner verleiht den BIPV-Award in Partnerschaft mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) gemeinsam mit Bundesminister Norbert Hofer.

Verleihung: 20. März | 12.30 Uhr (PV-Kongress, ab 9 Uhr)| WKO, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien

Für den Preis nominiert:

e+ Kita Marburg | Opus Architekten | Standort Marburg, D

Giraffenanlage Schönbrunn | Burghauptmannschaft | Wien, A

Glocknerbahn Zell am See | Hasenauer Architekten | Standort Zell am See, A

Latz & Partner Bürogebäude | Kranzberg, D

NEW Blauhaus | kadawittfeldarchitektur | Standort Mönchengladbach, D

Omicron Campus | Dietrich, Untertrifaller Architekten | Standort Klaus, A

Püspök Bürogebäude | ad2 Architekten | Standort Parndorf, A

Seestraße - Wohnhaus Solaris | huggenbergfries Architekten | Standort Zürich CH

Weltweit erstes Plus-Energie Bürohochhaus | Schöberl & Pöll | Standort Wien, A

Jurymitglieder:

Dr. Francesco Frontini, SUPSI (CH+ITA)

Prof. Dr.-Ing. Roland Krippner, Technische Hochschule Nürnberg (D)

Architekt Georg Reinberg, Architekturbüro Reinberg ZT GmbH (A)

DI Dr. Karin Stieldorf, Institut für Architektur und Entwerfen, Arbeitsgruppe für Nachhaltiges Bauen, TU Wien (A)

Dipl. Architekt FH Karl Viridén, Viridén + Partner AG (CH)

Presse-Anmeldungen zur Verleihung bzw. zum PV-Kongress bitte über folgendes Online-Formular: http://www.energiekommunikation.at/presse

Infos zum Photovoltaik-Kongress des Bundesverbandes Photovoltaic Austria (PVA):

http://www.pvaustria.at/meinsonnenstrom

