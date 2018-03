BUSINESS

Do, 15.03.2018 12:45

Swissquote: les investisseurs peuvent désormais investir en un clic dans un portefeuille de quatre cryptomonnaies

Gland/Zurich (pts021/15.03.2018/12:45) - * Swissquote émet le premier certificat multi-cryptomonnaies à gestion active coté en Bourse

* Portefeuille de quatre cryptomonnaies : le Bitcoin, le Bitcoin Cash, l'Ethereum et le Litecoin, traitable en un clic

* La nouvelle offre permet de réduire le risque grâce à la diversification

* Un produit financier transparent coté sur SIX Exchange

* Un algorithme gère l'allocation optimale afin de réduire la volatilité, tout en optimisant le rendement

Swissquote, leader de la banque en ligne en Suisse, lance aujourd'hui le premier certificat multi-cryptomonnaies à gestion active, appelé le "Multi-Crypto Active Index". Cela permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille diversifié de quatre cryptomonnaies via un produit financier traditionnel coté à la Bourse suisse.

Le portefeuille est composé des quatre monnaies virtuelles décentralisées les plus importantes en termes de capitalisation de marché et de volume de négoce journalier : le Bitcoin, le Bitcoin Cash, l'Ethereum, et le Litecoin. Le négoce d'un tel portefeuille diversifié permet de limiter l'exposition au risque de pertes par rapport à la détention d'une seule cryptomonnaie.

" Cette nouvelle étape dans notre stratégie permet d'ouvrir le marché des cryptomonnaies aux investisseurs classiques en créant des opportunités d'investissement qui réduisent la volatilité tout en offrant un accès transparent et en un clic grâce à la cotation sur SIX Exchange ", a souligné Peter Rosenstreich, Head of Market Strategy chez Swissquote. " Ce nouveau portefeuille est dédié aux investisseurs qui reconnaissent le potentiel des cryptomonnaies mais n'ont pas envie de prendre le risque d'investir seul et préfèrent l'option d'un produit structuré, facilement négociable et géré de manière active. "

Au cours des neuf derniers mois, Swissquote n'a cessé d'étendre son offre dans les cryptomonnaies. Mi-2017, la banque s'est fait pionnière sur ce marché en étant la première banque en ligne européenne à proposer l'investissement dans le Bitcoin sur sa plateforme de négoce. En novembre dernier, elle a lancé le premier certificat à gestion active sur le Bitcoin et en décembre, elle a été la première à étendre son offre de négoce à cinq cryptomonnaies.

La volatilité du certificat est réduite par un algorithme quantitatif développé par l'équipe Quantitative Asset Management de Swissquote. Grâce à la diversification et à l'allocation optimale entre les quatre cryptomonnaies, le risque est réduit. La pondération minimum de chaque cryptomonnaie dans le portefeuille est de 10 %, ce qui signifie que le poids maximum pour une seule cryptomonnaie ne peut dépasser 70 %. L'objectif de l'algorithme est de contrôler la volatilité et de limiter le risque de perte, tout en optimisant le rendement.

Le Swissquote "Multi-Crypto Active Index" (Symbol: SQCRTQ, ISIN CH0372704095, coté sur http://www.six-structured-products.com ) est libellé en dollars. L'investissement minimum est de 1'000 dollars américains, ce qui correspond également au prix initial du certificat. Les frais de gestion se montent à 1,5 % par an. Il n'y a pas de période de détention minimale.

Swissquote - The Swiss Leader in Online Banking

En tant que leader des services financiers en ligne, Swissquote propose des solutions et des outils d'analyse innovants adaptés aux différents besoins et attentes de ses clients. Sur sa plateforme conviviale, la société propose diverses possibilités de trading en ligne, des solutions d'e-Forex, de Robo-Advisory et d'eHypothèques. En plus d'offrir à sa clientèle privée des services à des tarifs avantageux, Swissquote offre également des services dédiés aux gestionnaires de fortune indépendants et à sa clientèle d'entreprises. Swissquote Bank SA possède une licence bancaire délivrée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre de l'Association suisse des banquiers. Sa société mère, Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole : SQN). http://www.swissquote.com/themes-trading

