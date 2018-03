BUSINESS

Do, 15.03.2018 12:45

Swissquote: Anleger können jetzt in vier Kryptowährungen auf einmal investieren

Gland (pts020/15.03.2018/12:45) - * Swissquote lanciert erstes aktiv verwaltetes Multi-Kryptowährungs-Zertifikat an Schweizer Börse

* Portfolio aus vier Kryptowährungen: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin

* Diversifikation reduziert Risiken

* Börsennotiertes Finanzprodukt schafft Transparenz

* Algorithmus sorgt für optimale Gewichtung und maximale Rendite

Swissquote, die führende Online-Bank der Schweiz, hat heute als erster Anbieter ein aktiv verwaltetes Multi-Kryptowährungs-Zertifikat lanciert. Dabei handelt es sich um ein Portfolio aus vier Kryptowährungen. Damit können Anleger jetzt in vier Kryptowährungen auf einmal investieren. Das Zertifikat wird an der Schweizer Börse gehandelt und ist für jedermann zugänglich.

Das Portfolio besteht aus den vier Kryptowährungen mit dem grössten Handelsvolumen und der höchsten Marktkapitalisierung: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Litecoin. Die Diversifikation in vier Kryptowährungen sorgt für eine breitere Streuung des Risikos; der Anleger geht geringere Verlustrisiken ein, als wenn er in nur eine Kryptowährung investiert.

"Es ist der nächste konsequente Entwicklungsschritt gemäss unserer Strategie, den Markt für Kryptowährungen für private Anleger zugänglich und transparent zu machen", so Peter Rosenstreich, Head of Market Strategy bei Swissquote. "Mit dem diversifizierten Portfolio schaffen wir die Möglichkeit, Preisschwankungen einzelner Kryptowährungen abzufedern. Es ist für Anleger gedacht, die das Potenzial von Kryptowährungen erkannt haben, aber nicht auf eine Kryptowährung allein setzen wollen. Ihnen bieten wir ein strukturiertes Produkt, das einfach zu handeln ist und aktiv verwaltet wird."

In den letzten neun Monaten ist Swissquote bei Kryptowährungen immer wieder Vorreiter gewesen: Mitte 2017 war Swissquote die erste europäische Online-Bank, die den Handel mit Bitcoin angeboten hat. Im November 2017 war Swissquote die erste Bank, die ein Bitcoin-Zertifikat auf den Markt brachte und im Dezember 2017 wiederum die erste Bank, die ihren Kunden den Handel mit fünf Kryptowährungen ermöglichte.

Die Volatilität des Zertifikats wird durch einen Algorithmus minimiert, der vom Team für quantitative Vermögensverwaltung von Swissquote selbst entwickelt wurde. Dazu schichtet der Algorithmus die Anteile der vier Währungen auf Basis historischer Preisinformationen laufend um. Der Mindestanteil jeder Währung am Gesamtportfolio beträgt 10 %. Entsprechend kann der Anteil einer Kryptowährung auf bis zu 70 % steigen. Durch die Verringerung der Volatilität soll das Verlustrisiko eingeschränkt werden.

Das Multi-Kryptowährungs-Zertifikat "Multi Crypto Active Index" von Swissquote lautet auf US-Dollar. (Symbol: SQCRTQ, ISIN CH0372704095, unter http://www.six-structured-products.com ). Die Mindestanlagesumme beträgt 1'000 US-Dollar, was auch dem Ausgabepreis des Zertifikats entspricht. Die Verwaltungskosten betragen 1.5 % pro Jahr. Es gibt keine Mindesthaltedauer.

Swissquote - The Swiss Leader in Online Banking

Als führende Anbieterin von Online-Finanzdienstleistungen bietet Swissquote innovative Lösungen und Analysetools für die unterschiedlichen Ansprüche und Bedürfnisse ihrer Kunden. Auf der benutzerfreundlichen Plattform stehen neben verschiedenen Dienstleistungen zum Online -Trading auch Lösungen für eForex, Robo-Advisory und eHypotheken zur Verfügung. Zusätzlich zum kostengünstigen Service für Privatkunden bietet Swissquote auch spezielle Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter und Firmenkunden an. Swissquote Bank AG besitzt eine Banklizenz der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA), deren Aufsicht sie untersteht und ist Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. Die Muttergesellschaft, Swissquote Group Holding AG, ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol SQN). http://www.swissquote.com/themes-trading

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an:

Nadja Keller

Swissquote Media Relations Manager

Tel.: +41 44 825 88 01

E-Mail: nadja.keller@swissquote.ch

Axel Schafmeister

Shepard Fox Communications

Tel.: +41 44 252 0708

Mobil: +41 78 714 8010

E-Mail: axel.schafmeister@shepard-fox.com

