Der Sommer kann kommen - Segeln mit Stelzl Yachtcharter

Mi, 14.03.2018 13:30

Segeln mit Stelzl Yachtcharter (Foto: Stelzl Yachtcharter)



Anif-Niederalm (pts016/14.03.2018/13:30) - Stelzl Yachtcharter ist bereit für den Sommer, den Segelsommer. Viele neue Abenteuer warten auf die Segelcrews aus aller Welt. Auch dieses Jahr findet wieder der Linz Cup an der Dalmatinischen Küste statt, bei dem Spaß, Action und neue Freundschaften im Vordergrund stehen. Für alle Urlaubslustigen steht ein besonderer Segelurlaub auf dem Programm und für alle die nicht genug vom Wasser, Wind und dem Segelvergnügen bekommen, kann ein individueller Törn gebucht werden.

Linz Cup 2018 - Segeln mit Freunden

Es ist wieder soweit: Alle zwei Jahre wird der Linz Cup an der Dalmatinischen Küste ausgetragen. Am 16. bis 23. Juni findet der Segeltörn bei garantiert schönem Urlaubswetter und perfekten Segelbedingungen in Kroatien statt. Die Route, die es in Bestzeit zu bestreiten gibt, ist die Dalmatinische Küste in der Region von Biograd bis Sibenik. Die Crews, die mitsegeln, genießen die kulinarischen Highlights sowie die wunderschöne Landschaft. Nicht nur der Wettkampf steht im Vordergrund, denn immer wieder entwickeln sich neue Segel Freundschaften, die ewig halten. Natürlich ist auch Stelzl Yachtcharter als langfristiger Partner der Veranstaltung wieder mit dabei.

Segelvorschlag ab Trogir, Split, Kastela

Stelzl Yachtcharter hat wieder einen besonderen Segeltörn im Programm: Der Urlaub auf einer Yacht ist bestens durchgeplant und verspricht abwechslungsreiche Tage. Start ist am Samstag in Trogir mit einer Stadtbesichtigung oder Auslaufen in die Bucht Bobovise auf Milna. Eine andere Alternative wäre die Bucht Sesula im Osten der Insel Solta. Am Sonntag ist die Stadt Hvar an der Reihe. Mit einem Taxiboot kann man von der Marina Palmizana in die Stadt fahren. Der Montag gestaltet sich in Vis. Am nächsten Tag wird die Blaue Grotte in Bisevo besucht, die sich besonders für einen Badetag eignet. Um am Mittwoch einen Zwischenstopp in der Stadt Korcula einlegen zu können, sollte man in der ACI-Marina einen Liegeplatz reservieren. Am Donnerstag wird der Rückweg angetreten und entweder die Stadt Hvar oder Brac besichtigt. Am letzten Tag, den Freitag, geht es zurück nach Trogir, Kastela, Split.

Individuellen Segeltörn oder Segelurlaub buchen

Mit der Agentur Stelzl Yachtcharter kann auch ein individueller Segeltörn gebucht werden. Viele Destinationen wie Thailand, die Seychellen, Griechenland sowie Kuba, die Karibik und noch viele andere Urlaubsziele warten darauf mit der eigenen Segelyacht entdeckt zu werden. Bereits jetzt kann ein Segelurlaub auf Segelboot, Yacht oder Schiff individuell geplant werden.

Ein Blick in den Katalog genügt:

https://www.stelzl-yachtcharter.at/documents/Stelzl_Katalog_2018_online.pdf

Über Stelzl Yachtcharter:

Seit 1997 betreibt Thomas Stelzl mit seinem Team die Yachtcharter Agentur mit großer Freude und persönlichem Einsatz. Yachtcharter Stelzl sieht es als Anliegen, für jeden Kunden individuell die richtige Yacht bei den jeweiligen Charterfirmen vor Ort zu finden. Das notwendige Gespür, wellenweite Kontakte, erfolgreiche Regattatätigkeit und eine langjährige Erfahrung in der Branche sind dafür die allerbeste Voraussetzung.

