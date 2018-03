Vorab-Pressekonferenz anlässlich der 15. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie

LEBEN

Wien (pts013/14.03.2018/11:50) - Einladung zum Vorab-Pressegespräch am Montag, dem 19. März 2018, um 10 Uhr, im Michel's Social Club, Reichsratsstraße 11,1010 Wien:

- Jahrestagung als Spiegel der aktuellen Neurologie

- Spezielle Kongress-Angebote für Allgemein- und Jungmediziner

- Wachsende Bedeutung der Akut-Neurologie - Großer Bedarf an spezialisierter Expertise

- Epilepsie in der Kindheit und im Alter - Aktuelle Studien zur Epilepsie-Chirurgie

- Neuro-Onkologie: Neuroimaging erweitert therapeutische Optionen

- Unzureichende Verankerung der Neurologie in der Allgemeinmediziner-Ausbildung

Von 21. bis 23. März 2018 findet in Linz die 15. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) statt, die einen umfassenden Überblick über neue Entwicklungen in wesentlichen Bereichen des neurologischen Fachgebietes und angrenzender Disziplinen bietet.

Über thematische Highlights der Tagung informieren:

- Prim.a Univ.-Doz.in Dr.in Elisabeth Fertl , Präsidentin der ÖGN; Vorständin der Neurologischen Abteilung, Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien; Gastprofessorin der Medizinischen Universität Wien

- Prim. Priv.-Doz. Dr. Tim von Oertzen , Kongresspräsident; Vorstand der Klinik für Neurologie 1, Neuromed Campus, Kepler Universitätsklinikum Linz

- OÄ Dr. in Judith Wagner , Kongressekretärin, Klinik für Neurologie 1, Neuromed Campus, Kepler Universitätsklinikum Linz

Medienkontakt:

Dr. Birgit Kofler

B&K - Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung

Tel.: 01 3194378; 0676 6368930

E-Mail: kofler(at)bkkommunikation.com

