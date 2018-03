Steirisches Start-Up bringt frischen Wind in die Kosmetikbranche

LEBEN

Graz/Saaz (pts011/14.03.2018/11:15) - Das steirische Start-Up Hands on Veggies hat es sich zum Ziel gesetzt, mit innovativen Bio-Naturkosmetikprodukten frischen Wind in die Branche zu bringen. Die junge Marke hat dabei flexibel und schnell auf neueste Trends bzw. wissenschaftliche Erkenntnisse reagiert und so innovative Produkte am Puls der Zeit kreiert. Der Fokus liegt dabei aber immer auf den vielfältigen, nährstoffreichen Wirkstoffen des Gemüsegartens. Die Produkte enthalten wertvolle Inhaltsstoffe von Kürbis, Karotten, Grünkohl und Co.

Neue Wege bei Verpackung und Konservierung

Hands on Veggies verfolgt einen ganzheitlich nachhaltigen Ansatz, wie Gründerin MMag. Lisa Dobler ausführt: "Wir entwickeln die Produkte, die wir uns selbst wünschen. Dabei gehen wir keine Kompromisse auf Kosten der Umwelt oder der eigenen Gesundheit ein."

So wie die Inhaltsstoffe der Kosmetikprodukte sind auch alle Verpackungen rein pflanzlich. Die Tuben bestehen aus biobasiertem Kunststoff, der aus Zuckerrohr gewonnen wird. Bei der Herstellung dieses Materials wird nicht nur CO2 eingespart, das Treibhausgas wird auch von den Pflanzen selbst gebunden. Eine Tonne dieses Kunststoffs neutralisiert so die dreifache Menge an CO2 (3,09 Tonnen).

Zudem kommt bei allen Hands-on-Veggies-Produkten eine innovative Konservierungsmethode zum Einsatz, wie Dr. Nicole Doyle, Naturkosmetik-Expertin und Co-Founderin, schildert: "In Abstimmung mit den nähr- und wirkstoffreichen, gemüsebasierten Formulierungen unserer Kosmetiklinie haben wir eine mehrstufige, rein pflanzliche Konservierungsmethode entwickelt."

Gearbeitet wird dabei mit natürlichen, pflanzlichen Fermenten und Extrakten, die eine antimikrobielle und antioxidative Wirkungen haben. Dadurch kann nicht nur auf gängige, in der Naturkosmetik zugelassene, synthetische Konservierungsmittel verzichtet werden. Durch den Fermentationsprozess entfalten viele Pflanzeninhaltsstoffe erst ihr volles pflegendes Potential.

Das aktuelle Sortiment umfasst Shampoos, Duschgels und Body Mousse. Alle Produkte sind zertifiziert biologisch, vegan und tierversuchsfrei.

Über Hands on Veggies

Hands on Veggies ist die zweite Marke des steirischen Unternehmens No Planet B GmbH, die auch hinter der Premium-Bio-Kosmetikmarke PURE SKIN FOOD steckt. Die Gründerinnen Dr. Nicole Doyle und MMag. Lisa Dobler haben sich auf die Entwicklung innovativer Naturkosmetikkonzepte spezialisiert und zeigen, dass es mit Kreativität und Mühe möglich ist, komplett nachhaltige Produkte und modernes Design zu verbinden.

