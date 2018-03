BUSINESS

Di, 13.03.2018 17:00

Fachbuch "Digitalisierung auf mittelständisch" erschienen (Abb. Springer Vieweg)



Karlsruh (ptp029/13.03.2018/17:00) - Ab heute erhältlich ist das neue Buch "Digitalisierung auf mittelständisch" von PROCAD-Geschäftsführer Raimund Schlotmann. Erschienen im Verlag Springer Vieweg, gibt es praxisnahe Hilfestellung für die Digitalisierung im Maschinenbau, Anlagenbau und anderen Branchen. Mehr zum Thema unter: https://procad.de/digitalisierung

Zielgruppe von "Digitalisierung auf mittelständisch" sind alle, die sich im technischen Mittelstand mit der Chance, Herausforderung oder Bedrohung von Digitalisierung beschäftigen. Raimund Schlotmann beschreibt in seinem Buch verständlich, was Digitalisierung und das Internet of Things für diese Unternehmen bedeuten und stellt die These auf: Mittelständler müssen den neuen Trends nicht paralysiert gegenüberstehen, sondern können sie entzaubern und die Inhalte praktisch für sich nutzen. Die im Buch vorgestellte Methode "Digitales Wirkungsmanagement" gibt dabei die Leitlinie vor. "Digitalisierung auf mittelständisch" ist erhältlich u.a. bei Amazon unter: https://www.amazon.de/Digitalisierung-auf-mittelst%C3%A4ndisch-Wirkungsmanagement-Xpert-press/dp/3662557363

Autor Raimund Schlotmann ist Elektroingenieur und begann seine Laufbahn im Engineering- und Softwarebereich des Siemens-Anlagenbaus. In den Jahren 2000 bis 2006 baute er erfolgreich ein Cloud-Computing-Unternehmen auf, das Lösungen zur Digitalisierung von Einkaufsprozessen im Mittelstand erstellt und betreibt. Er beschäftigte sich durchgängig mit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und ist heute Geschäftsführer der PROCAD GmbH & Co. KG, eines mittelständischen Software-Anbieters für Product- and Document Lifecycle Management mit Hauptsitz in Karlsruhe. "Mit 'Digitalisierung auf mittelständisch' will ich den vielen erfolgreichen und herausragenden mittelständischen Unternehmen dabei helfen, die spannenden Potenziale der Digitalisierung konkret, positiv und mit viel Optimismus anzugehen", erklärt Raimund Schlotmann.

