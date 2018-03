LEBEN

Di, 13.03.2018 07:35

Gratis-Aufenthalt in einer Gruppenunterkunft: Groups.swiss öffnet Voting für Wettbewerb

Liestal (pts007/13.03.2018/07:35) - Groups.swiss liess Schulklassen und Gruppen ihr ideales Zuhause für Gruppen zeichnen oder konstruieren. Im Wettbewerb "Mein Zuhause für Gruppen" gibt es Gratis-Aufenthalte in Schweizer Gruppenunterkünften für zwei bis vierzig Personen zu gewinnen. 21 Kunstwerke haben es in die engere Auswahl geschafft. Die Gewinner/innen werden in einem öffentlichen Voting bestimmt.

Die Fantasie der Kandidatinnen und Kandidaten führte zu wundervollen Kreationen mit originellen Titeln. Von "Ferien in den Bäumen" bis zum "Paradies für Tarzan und Jane", von der "Villa Kunterbunt" bis zum "Glück auf See" reichen die Träume der Einsenderinnen und Einsender. Irgendwo mischt Sherlock Holmes mit und eine Schulklasse aus Frick lädt ein: "Komm herein, dann bist du nicht allein!". Annina aus Urdorf träumt von einem "adaptive house for constantly changing groups" und Dorothée aus Frankreich meint nach einem experimentellen 3D-Bau einer Gruppenunterkunft erleichtert: "vivre en groupe c'est possible". Zwölf Teilnehmer/innen können gewinnen. Vielleicht ist auch die eine oder andere Schulklasse mit dabei, die sonst aufgrund des Bundesgerichtsurteils über die geringere Kostenbeteiligung der Eltern auf ein Klassenlager hätte verzichten müssen? Bestimmen Sie mit, welche Gruppe verreisen darf. Jede Stimme zählt.

Das Voting ist offen bis zum 15. April 2018:

https://www.groups.swiss/de/leisure/competitionvoting

Die Gewinner/innen werden persönlich informiert und auf http://www.groups.swiss publiziert.

(Ende)