LEBEN

Mo, 12.03.2018 17:05

Ftan (pts021/12.03.2018/17:05) - Das "Paradies" in Ftan macht's möglich: Im spätsommerlichen Engadin findet im Rahmen des All-inclusive-Angebots vom 23. bis zum 26. August 2018 ein exklusives Golfwochenende mit der ehemaligen deutschen Meisterin Vanessa Herbon statt. Auf zwei der schönsten Golfplätze Graubündens, in Vulpera und Zuoz, dreht sich alles um Punkte, Schläge und Ehre. Kulinarisch verwöhnt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sportlich-fröhlichen Challenge im Hotel Paradies - erstklassig und all-inclusive.

Das exklusive "Paradies"-Golfwochenende mit der Spitzengolferin Vanessa Herbon verspricht Genuss pur für Golfende jeder Spielstärke. 12 Teilnehmende messen sich dabei auf den Golfplätzen Vulpera und Zuoz im direkten Vergleich mit der deutschen Meisterin, welche mit Handicap 4 spielt. Den Golfsport betreibt sie mit Leib und Seele.

Vulpera lädt zum Abschlag

Wie verbessere ich meinen Drive? Welche Tricks gibt's beim Putten? Und wie überwinde ich meine Angst vor dem Wasserhindernis? In der atemberaubend schönen Bergkulisse des spätsommerlichen Engadins avanciert der Sport zum reinsten Naturerlebnis, wobei die Freude am Golfen und der Genuss im Vordergrund stehen. Genuss verspricht das exklusive Golfpaket auch abseits des Grüns: Schliesslich logieren die Wochenendgäste im 5-Sterne-Hideaway "Paradies" in Ftan, wo sie bei ihrem Aufenthalt gleich auch den neuen Club Privé "Il Paradis" kennenlernen. Für kulinarische Höheflüge sorgen ein alpines Barbecue, ein exquisites Gourmet-Abendessen und ein Kochplausch auf Alp Laret, im höchsten Kochstudio Europas auf 2250 m ü. M. Und bei einem feinen Glas Pinot Noir vom Weingut Wegelin aus der Bündner Herrschaft, einem sprudelnden Scampagna oder einem Kir Paradies mit eigenem Aronia-Beerenpurée sind am Hole 19 verpasste Chancen und verspielte Punkte bald vergessen. Golfen ist so paradiesisch.

Vanessa Herbon - eine Meisterin ihres Fachs

Fünf Jahre bereiste Vanessa Herbon als Golf-Nationalspielerin die Welt. Auch beruflich dreht sich bei der Diplom-Kauffrau alles um den kleinen Ball: Bei Hugo Boss war sie für Ausstattung und Sponsoring internationaler Golfstars verantwortlich. Neben ihrer Tätigkeit als Golfcoach für A-ROSA organisiert sie heute Turniere auf der ganzen Welt. Zuhause in Berlin ist sie Vizepräsidentin des Landesgolfverbands.

ALL - INCLUSIVE: GOLF-SPECIAL IM "PARADIES"

Donnerstag, 23. August bis Sonntag, 26. August 2018

Informationen und Buchung:

Web: https://www.paradieshotel.ch/paradiesisches-golfwochenende

E-Mail: info@paradieshotel.ch

Tel.: +41 (0) 81 861 08 08

3 Nächte im Deluxe Doppelzimmer inklusive:

- reichhaltigem Zmorgebuffet mit wunderschönem Bergblick,

- alpines Barbecue auf der Sonnenterrasse,

- Kochplausch in der Berghütte "Chasa da Fö" auf 2250 m ü. M.

sowie das Beste aus dem Reich des Küchenchefs,

- 2 Golfrunden (1x Vulpera, 1x Zuoz) inkl. Greenfee,

Rundenverpflegung und Transfer

Preis pro Person - alles inklusive:

im Doppelzimmer ab CHF 1'300.-

(12 Teilnehmende maximal)

Das "Paradies": ein Bijou im Engadin

Das "Paradies" in Ftan liegt auf einem der schönsten Sonnenplateaus der Schweizer Alpen. Mit nur 23 Zimmern ist es ein Geheimtipp für alle, die ein kleines, feines Hideaway in den Bergen suchen. Hier findet man die Auszeit vom Alltag mit allem, was das Herz erfüllt: liebevolles Wohndesign, ausgezeichnete Küche, persönliche Gastfreundschaft, würzige Bergluft und jede Menge Entspannung. Die "Chasa da Fö" - wörtlich das Haus mit dem Herd - wird vom "Paradies" mitbetrieben und liegt auf über 2250 m ü. M. auf der Alp Laret. Der Members Club Privé "Il Paradis" ist in den schönsten Zeiten im Sommer und Winter während gut sechs Monaten in Betrieb. Er steht maximal für 200 Mitgliedschaften (zu jeweils zwei Personen) zur Verfügung. "Ganz oben, ganz frei, ganz unter sich", lautet das Motto. Bis zum 29. März sowie zwischen dem 31. Mai und dem 28. September 2018 besteht die Möglichkeit, das neue Club-Konzept im Rahmen eines All-inclusive-Arrangements kennenzulernen.

Weitere Informationen und Bilder:

https://www.paradieshotel.ch/de/presse

Informationen für die Medien:

Meike Bambach, Direktorin "Paradies"

E: m.bambach@paradieshotel.ch - T: 081 861 08 08

Medienstelle c/o panta rhei pr

Dr. Reto Wilhelm

E: r.wilhelm@pantarhei.ch - T: 044 365 20 20

(Ende)