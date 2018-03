Online-Marketing-Ausbildung im Überblick und im Detail

BUSINESS

Sa, 10.03.2018 16:30

Die wichtigsten Grundlagen-Themen in 5 Tagen (© Online-Marketing-Forum.at)



Wien (pts004/10.03.2018/16:30) - Alles, was Geschäftsführer, Marketing-Verantwortliche, EPUs oder Agenturen über Online-Marketing wissen sollten. An einem kompakten Tag oder im 5-tägigen Lehrgang.

Die beliebtesten Seminare jetzt im Frühling

Das Online-Marketing-Forum.at bietet seine beiden beliebtesten Seminare im April bzw. Mai an. Den Online-Marketing-Crash-Kurs am 25.4. sowie den Online-Marketing-Lehrgang (5-tägig vom 14. bis 18.5.).

So können sich Interessierte kompaktes und vertiefendes Praxis-Wissen holen - von Trainern mit jahrzehntelanger Online-Erfahrung.

25.4.: Online-Marketing-Crash-Kurs (1 Tag)

Alles, was Sie über Online-Marketing wissen wollten (und sollten), an einem einzigen kompakten Tag! Alle Grundlagen, ein fundierter Überblick über die wesentlichen Werbe- und Kommunikationskanäle - und Antworten auf alle Fragen der Teilnehmer.

Der Crash-Kurs ist der "Dauerbrenner" unter den Seminaren des Online-Marketing-Forum.at -- mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,2 (nach Schulnoten).

>>Details: http://www.online-marketing-forum.at/p/T1IzD

14. bis 18.5.: Online-Marketing-Lehrgang (5-tägig -- Alle Tage auch einzeln buchbar)

Als einzige Institution in Österreich bietet das Online-Marketing-Forum.at einen 5-tägigen Intensiv-Lehrgang an, der aus fünf verschiedenen Modulen besteht:

* Online-Werbung und Mediaplanung (14.5.)

* Suchmaschinen-Optimierung (15.5.)

* E-Mail Marketing Best Practices (16.5.)

* Web-Analyse & Controlling (17.5.)

* Suchmaschinen-Marketing (Google AdWords) (18.5.)

Mit dieser kompakten Ausbildung bekommen die Teilnehmer in einer Woche nicht nur die Grundlagen, sondern Schritt für Schritt auch Expertenwissen im Online-Marketing im Detail von ausgewiesenen Profis vermittelt. Sämtliche Module sind auch als eintägige Seminare buchbar.

>>Details: http://www.online-marketing-forum.at/p/4VMQu

Anschließende Zertifzierung zum "Online-Marketing-Experten" möglich

Am 15.6. können die Lehrgangs-Teilnehmer optional auch gleich die Prüfung zum offiziell zertifzierten Online-Marketing-Experten ablegen. Damit erlangen sie ein renommiertes Zertifikat von Austrian Standards (Österr. Normungsinstitut).

>>Details: http://www.online-marketing-forum.at/p/PAc2m

Nur Kleingruppen und Zufriedens-Garantie

Für alle Seminare gibt es eine Zufriedensheits-Garantie: Teilnehmer können bis Mittag entscheiden, ob ein Seminar ihren Erwartungen entspricht. Falls nicht, bekommen Sie den gesamten Seminar-Betrag rückerstattet.

Und wie immer beim Online-Marketing-Forum.at sind alle Seminare auf max. 8 Teilnehmer begrenzt -- eine rasche Anmeldung empfiehlt sich daher!

Über das Online-Marketing-Forum.at

Online-Marketing Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau: Das Online-Marketing-Forum.at (gegründet 2005) ist Österreichs führender Anbieter in diesem Bereich, mit über 20 Themen, Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern und renommierten Fach-Experten mit langjähriger Erfahrung als Trainer. Lohn sind über 2.500 Teilnehmer mit einer Zufriedenheit von 1,3 (Schulnoten-Skala). Seit 2012 ist das Online-Marketing-Forum.at außerdem der einzige Anbieter einer offiziellen Zertifizierung zum "Online-Marketing-Experten" (Zertifikat von Austrian Standards). Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/n1Kk3

(Ende)