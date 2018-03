Die Last der Schulden: ARTE hat System Inkasso-Geschäftsführerin Yvonne Wagner einen Tag begleitet

BUSINESS

Mi, 07.03.2018 14:00

München (pts037/07.03.2018/14:00) - Der Fernsehsender ARTE berichtet am 7.3.2018 um 19.40 Uhr über "Die Last der Schulden". Um endlich mehr Transparenz in diese bislang verschwiegene Thematik zu bringen, hat der TV-Sender Yvonne Wagner, die Geschäftsführerin des Münchener Unternehmens System Inkasso GmbH, einen Tag lang mit der Kamera begleitet und zeigt den individuellen Arbeitsalltag, den Einsatz und die Besonderheiten in der Geschäftsbeziehung zwischen Inkassounternehmen, Gläubigern und Schuldern.

"Ich freue mich sehr darüber, dass sich Journalisten inzwischen medial mit dem Thema Schulden befassen und vor allem auch die Gläubiger-Seite beleuchten", so Yvonne Wagner, "wenn Rechnungen nicht bezahlt werden oder nicht bezahlt werden können, werden Gläubiger unter Umständen ganz schnell zu Schuldnern, indem beispielsweise Personal entlassen wird, um die Kosten zu reduzieren. Wir erleben tagtäglich zahlreiche Schicksalsschläge und ARTE gewährt nun auch der Öffentlichkeit einen Einblick in unsere verantwortungsvolle Aufgabe, kleine und mittelständige Unternehmen, aber auch Konzerne im schlimmsten Fall vor der Insolvenz zu bewahren."

Auch Gläubiger, die auf ihren offenen Rechnungen sitzen bleiben, kommen in der TV-Sendung von ARTE zu Wort. Diese haben oftmals kaum Chancen ohne die Unterstützung eines Inkassounternehmens: Wer selbst mahnt oder vermehrt das persönliche Gespräch sucht, um die Geschäftsbeziehung zum nichtzahlenden Kunden vermeintlich nicht zu gefährden, erzielt in der Regel keinen Erfolg, und der Weg zum Anwalt verursacht meist enorme Kosten. Inkassounternehmen wie die System Inkasso GmbH hingegen sorgen dafür, dass die Schulden nach dem Kundenerhaltungsprinzip eingetrieben werden und der Gläubiger vom Schuldner schnellstmöglich seine offenen Forderungen erhält. Denn schließlich ist es das Recht des Gläubigers, für seine erbrachten Leistungen bezahlt zu werden. Dafür müssen sich Inkassounternehmen nicht verstecken, denn sie bilden eine essenzielle Schnittstelle in der Wirtschaft. Hinter diesem Credo steht Yvonne Wagner und ihr Team.

Die Reportage "Re: Die Last der Schulden" wird auf ARTE am 7.3.2018 um 19.40 Uhr das erste Mal ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Sendung in der ARTE-Mediathek über folgenden Link aufgerufen werden: https://www.arte.tv/de/videos/079474-014-A/re-die-last-der-schulden

Mehr Informationen zum Unternehmen System Inkasso GmbH erhalten Sie über folgenden Link:

http://www.system-inkasso.de

(Ende)