Tomate mit medizinischer Heilwirkung gezüchtet

Mo, 05.03.2018 06:00

Tomaten: Neue Sorte aus Italien ist noch gesünder (Foto: birgitH, pixelio.de)



Lecce (pte001/05.03.2018/06:00) - Wissenschaftler des zum Nationalen Forschungsrat CNR gehörenden Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari http://www.ispa.cnr.it haben eine neue Tomatensorte mit gesundheitlichem Mehrwert gezüchtet. Anhand der darin enthaltenen Polyphenole lassen sich die pathologischen Erscheinungen bei Darmentzündungen lindern.

Mikrobiotische Bestandteile

Die wegen ihrer bronzefarbenen Außenhaut "Pomodoro Bonzeo" getaufte Tomate enthält eine Reihe von Wirkstoffen, darunter vor allem Flavonile, Antocyane und Stilbenoide, die in ihrer Kombination eine heilsame Wirkung auf Darmentzündungen haben. "Bei Tierversuchen haben wir eine Verbesserung der mikrobiotischen Zusammensetzung festgestellt, die sich vor allem durch eine Anreicherung an positiven Milchsäurebakterien und einen Rückgang des Blutes im Kot bemerkbar machte", erklärt Projektleiter Angelo Santino.

Die Entwicklung der "Wundertomate" ist im Labor über einen neuen stoffwechseltechnischen Ansatz erfolgt. "Die Wirkung einer einzigen Tomate entspricht der von 50 Kilogramm roten Weintrauben, die sich bekanntlich durch ihren hohen Gehalt an Polyphenolen auszeichnen", ergänzt Santino. Statistischen Erhebungen zufolge sind 2,2 Mio. Europäer und 1,5 Mio. Amerikaner von chronischen Darmerkrankungen betroffen. Die Arbeit ist mit Angehörigen des John Innes Centre http://jic.ac.uk und des Irccs S. De Bellis http://irccsdebellis.it erstellt worden. Details sind in der Fachzeitschrift "Frontiers in Nutrition" nachzulesen.

