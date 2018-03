Die Meerstadt mit den 1001 kleinen und (sehr) großen Überraschungen

LEBEN

Do, 01.03.2018 13:00

Stralsund (pts026/01.03.2018/13:00) - "Meerstadt" nannte die berühmte Dichterin Ricarda Huch diese wunderschöne Stadt Stralsund. Das war vor rund hundert Jahren. Seitdem hat sich diese Stadt eigentlich längst ein zusätzliches "H" verdient. Als "MeeHrstadt". Warum? Ganz einfach: Jedes Jahr gibt es hier ein sattes "Mehr" an Überraschungen, kleinen wie (sehr) großen.

Ein paar davon seien hier genannt. Sozusagen als Appetitanreger für die immer zahlreicher werdenden Besucher. Nehmen wir das auch gleich wörtlich. Regen wir mal den Appetit an. Machen wir Lust auf ein Mehr an Genuss.

Mehr Lust auf Kaffee, Bier, Whisky und Hering - den von Bismarck natürlich...

Blicken wir hierzu einmal in die Fährstraße 24. Malerisch gelegen zwischen Hafeninsel und Altem Markt. Hier wurde am 19. Dezember 1742 der Apotheker und Chemiker Carl Wilhelm Scheele geboren. Auf den ist die Stadt zu Recht sehr stolz. Entdeckte er doch zusammen mit Joseph Priestley den Sauerstoff. Sein Geburts- und Elternhaus ist heute ein Hotel, heißt ihm zu Ehren Scheelehof http://www.scheelehof.de . Und es sorgt auch gleich für die erste Überraschung, eine kulinarische. Denn die Rösterei "Kontor Scheele", die zu diesem Romantik-Hotel gehört, wurde jüngst von der Genießer-Zeitschrift "Der Feinschmecker" zur besten Rösterei in Mecklenburg-Vorpommern gekürt. Wenn Scheele das jetzt erleben könnte: feinster Ostsee-Sauerstoff, angereichert mit einer einzigartigen Duftnote aus frisch gerösteten, feinsten Kaffeebohnen. Das gibt es nur in seiner Geburtsstadt Stralsund.

Weiter geht es von dieser dunkelbraun-schwarzen Genusswelt hin zu einer goldgelben. Nur wenige Autominuten von der Fährstraße entfernt liegt in der Greifswalder Chaussee 84-85 die berühmte Störtebeker Brauerei. Hier wird eine weltweit prämiierte Braukunst gepflegt. Und nur hier können so klangvolle Namen wie z.B. Arktik-Ale, Eis-Lager, Nordik-Porter, Scotch-Ale, Glüh-Bier, Hanse-Porter, Frei-Bier oder Bernstein-Weizen verköstigt werden. Eine Rarität ist der Störtebeker Single Malt Whisky. Was so ein legendärer Freibeuter eben gerne mal durch seine Kehle rinnen lässt...

Seit 2017 werden in der Störtebeker-Brauerei auch die Meister der Hobbybrauer gekürt. In diesem Jahr findet das Ereignis am 29. September statt. Eine Premiere ist die Ausstellung "Home & Craft", die in Zusammenarbeit mit der Messe München erstmals zeitgleich mit der Meister-Kür ihre Pforten öffnet.

Zurück in die zauberhafte Altstadt. Hier, in der Heilgeiststr. 10, wurde schon der ehemalige US-Präsident George W. Bush gesichtet. Oder die deutschen Kanzler Gerhard Schröder und Angela Merkel. Denn hier, in der Fischhandlung und Räucherei Henry Rasmus hat eine Spezialität ihren Ursprung, die den Namen eines berühmten Reichskanzlers trägt: der "Original-Stralsunder-Bismarck-Hering". Das sind frische, entgrätete Ostseeheringe, die in einen sauren Aufguss eingelegt werden und dann in Holzfässchen vor Ort verkauft oder versandt werden. Mehr Infos und die ganze Geschichte gibt es auf http://bismarckhering.com zum Nachlesen.

Seit 2009 ist die Hansestadt auch Marzipan-Stadt. Hergestellt wird alles in Handarbeit in der Stralsunder Marzipanmanufaktur mit Sitz am Jungfernstieg 1b. Besonderheit: der Mandelanteil bei den Produkten liegt bei hohen 70 Prozent. Mehr Infos, auch mit Video, gibt es auf: http://www.stralsunder-marzipan.de

Weitere Tipps für Genuss-Erlebnisse in der Hansestadt: Vom 1. Juni bis 31. Oktober werden, jeweils montags, dreistündige kulinarische Stadtrundgänge angeboten. Anmeldung und weitere Infos gibt es auf: http://www.stralsundtourismus.de

Ein Mehr an vielen einzigartigen Veranstaltungen - der Stralsunder Erlebnis-Kalender 2018

Stralsund war im 14. Jahrhundert neben Lübeck die bedeutendste Hansestadt im südlichen Ostseeraum. Heute ist die MeeHrstadt DAS ganzjährige Sehnsuchtsziel für alle Lang- und Kurzzeit-Urlauber, die das besondere, das unvergessliche Erlebnis suchen. Die nachfolgenden Beispiele belegen das eindrucksvoll:

Das Hafenfest (30. Mai bis 3. Juni). Viele berühmte Traditionssegler leisten dann an den Kais der Hafeninsel der fest verankerten "Gorch Fock" Gesellschaft. Die Hafeninsel verwandelt sich in diesen Tagen in eine maritime Partymeile mit Matrosen und Piraten, einem Schausteller-, Händler- und Mittelalter-Markt, einem Kinderland u.v.m. Küstenwache & Co. machen im Rahmen der Tage der Seeschifffahrt an den Pollern fest und öffnen ihre Luken zur Besichtigung. Mehr Infos: http://www.hafenfeststralsund.de

Das Sundschwimmen (7. Juli). Es ist das älteste und bedeutendste Landstreckenschwimmen Deutschlands und findet in diesem Jahr bereits zum 54. Mal statt. Von Altefähr (Insel Rügen) geht es auf die 2315 Meter lange Strecke quer über den Strelasund hin zum Stralsunder Strandbad. Mehr Infos: http://www.sundschwimmen.de

Die Wallensteintage (19. bis 22. Juli). Im Jahre 1628 wollte der damals 45-jährige Feldherr der Kaiserlichen Armee, Albrecht von Wallenstein, die wohlhabende Hansestadt einnehmen. Die tapferen Stralsunder verbündeten sich aber gerade noch rechtzeitig mit den Dänen und Schweden und leisteten Kaiser Ferdinands II. obersten Kriegsherrn im Juni und Juli des Jahres 1628 erfolgreich Widerstand. In der Hansestadt wird dieses Ereignis, mit Unterbrechungen, seit 1825 gefeiert. Inzwischen gelten die "Wallensteintage" als größtes Volksfest Norddeutschlands. Gefeiert wird vom Alten Markt bis zum Hafen. Zu den Höhepunkten zählen ein Festumzug, das historische Markttreiben, der Schaustellermarkt, das Lager der Landsknechte, der abendliche Pestzug sowie die Feuerwerke am Hafen und am Alten Markt. Mehr Infos: http://www.wallensteintage.de

Der Seglarträff (2. bis 5. August). Der beliebte "Seglarträff" erinnert an die über 200-jährige gemeinsame Geschichte der Hansestadt mit Schweden. Angeboten werden Segeltörns mit deutschen und schwedischen Traditionsschiffen. Zu den vielen Höhepunkten zählt auch ein außergewöhnliches Musik-Programm. Mehr Infos: http://www.seglartraeff.de

Die Friedrich-Stellwagen-Orgeltage (29. August bis 2. September). Erst wenige Monate vor seinem Tode im Oktober 1659 beendete der berühmte Orgelbauer Friedreich Stellwagen sein bedeutendstes Werk: eine Barockorgel mit 51 klingenden Registern. Vor zehn Jahren wurde dieses Meisterwerk aufwändig restauriert. Diese Orgel ist der "Star" der St. Marien Kirche und der Orgeltage. Die fast 360jährige erklingt sowohl in Solokonzerten als auch im zeittypischen Ensemble mit Vokal- und Instrumentalsolisten sowie im Dialog mit Chormusik. Mehr Infos: http://www.st-mariengemeinde-stralsund.de

Der Rügenbrückenmarathon (20. Oktober). Zum bereits 11. Lauf werden erneut mehr als 3000 Laufbegeisterte erwartet, die ihre Kräfte und ihre Ausdauer auf verschiedenen Distanzen messen - von 6 Kilometer bis zur Marathonstrecke über 42,195 Kilometer. Höhepunkt dieses Marathons ist die zweifache Brückenüberquerung mit dem schönen Blick auf die Hansestadt. Diese zweifache Überquerung des Strelasunds macht fast ein Fünftel der gesamten Strecke aus. Mehr Infos: http://www.ruegenbrueckenmarathon.de

Der Weihnachtsmarkt Stralsund (27. November bis 22. Dezember). Die insgesamt drei Märkte im Herzen der UNESCO-Welterbestadt finden auf dem Alten und dem Neuen Markt sowie im beeindruckenden, historischen Gewölbekeller des Rathauses statt.

Das Silvesterfeuerwerk (31. Dezember). Es findet am frühen Abend statt. Ist damit ein Fest für die ganze Familie. Romantischer Ort: die Hafeninsel.

Ein ganz großes Mehr an Meer und Natur...

Allein das futuristisch anmutende OZEANEUM rechtfertig den Ruf Stralsunds als MeeHrstadt. In diesem Jahr feiert "Europas Museum 2010" seinen 10. Geburtstag. Im Jubiläumsjahr wird ein in Babelsberg detailgenau nachgebautes Schiffswrack das mit 2,6 Millionen Litern größte Aquarium des Ozeaneums schmücken. Darüber hinaus lädt das OZEANEUM unter dem Motto "Ab ins Meer!" zu einer faszinierenden Entdeckungsreise durch zehn Jahre Museumsgeschichte ein. Beeindruckende Multimediavorträge und Veranstaltungen werden das Jubiläumsjahr ergänzen.

Mehr als sechs Millionen Gäste haben das OZEANEUM in den zehn Jahren seit der feierlichen Eröffnung am 11. Juli 2008 durch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel besucht (die Hansestadt gehört zu ihrem Wahlkreis). Das OZEANEUM ist Teil des Deutschen Meeresmuseums Stralsund, zu dem auch das Meeresmuseum im ehemaligen Dominikanerkloster St. Katharinen gehört, ebenso das Nautineum auf der Insel "Kleiner Dänholm" sowie das Natureum bei Prerow auf dem Darß. Mehr Infos: http://www.ozeaneum.de und: http://www.deutsches-meeresmuseum.de

Die Hansestadt ist zudem der perfekte Ausgangspunkt für Tagesausflüge in den Nationalpark Jasmund auf Rügen und in den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft im Bereich der Halbinsel Darß-Zingst sowie den westlich der Insel Rügen gelegenen Gewässern. Im letztgenannten Naturpark kann zweimal im Jahr, insbesondere im Herbst, der Zug der Kraniche aus kurzer Distanz beobachtet werden. Alle Infos zur Top-Veranstaltung "Woche der Kraniche" (23. bis 30. September) finden Interessenten unter: http://www.kraniche.de

Der Zoo Stralsund, 1959 gegründet, rundet die Riesen-Palette an faszinierenden Natur-Erlebnissen in und um die Hansestadt herum ab. Dieser Zoo ist mit seinen rund 900 Tieren und 150 Arten der größte Tierpark in Vorpommern. Zu seinen Attraktionen zählen Löwen, Schimpansen, Wölfe, Bären, Bisons -und eine historische Windmühle. Mehr Infos: http://www.zoo.stralsund.de

Ein ganzjähriges Mehr für alle Aktiv-Urlauber, die sich für Sport in schönster Natur interessieren...

Das "Sundschwimmen" und der "Rügenbrückenmarathon" sind die sportlichen Aushängeschilder dieser Stadt für alle aktiven, gesundheitsbewussten Gäste und Besucher. Stralsund und Umgebung ist aber auch ein Paradies für alle Radler, die Touren durch einzigartige Naturlandschaften genießen wollen. Mehr Infos gibt es auf http://www.stralsundtourismus.de oder: http://www.mecklenburger-radtour.de

Und für alle Wassersportler und Badefreunde ist diese Stadt und ihre Umgebung ohnehin ein Eldorado, angefangen beim städteeigenen Sandstrand, der leicht von der Altstadt aus zu Fuß zu erreichen ist bis zu den Traumstränden auf Rügen, Hiddensee oder der Halbinsel Darß-Zingst. Und wenn in dieser sonnenverwöhnten Stadt ausnahmsweise einmal nicht das Wetter badegerecht ist, für den gibt es noch den Hansedom. Ein Erlebnis-, Freizeit-, Fitness-, Wellness- und Beauty-Park auf 120.000 Quadratmetern. Mehr Infos: http://www.hansedom.de

Stralsund ist auch ein Segel-Paradies. Längst kein Geheimtipp mehr sind die Mondschein-Törns in einem der schönsten Segel-Reviere Deutschlands. Mehr Infos: http://www.stralsund-yachtcharter.com

Wer mit dem eigenen Boot anreist, findet in der Citymarina Stralsund, direkt vor der Kulisse der Gorch Fock I (heute ein Museumsschiff) und der Backsteingotik Stralsund einen malerischen Gastliegeplatz.

Und wer nach entsprechenden Schulungen gerne auch mal an einer echten Regatta teilnehmen will, zum Beispiel der populären Stralsunder Mittwochsregatta, der kommt bei der Firma SeaTrips auf seine Kosten. Mehr Infos: http://www.seatrips.de

Immer für eine Überraschung gut sind die Angebote der Weißen Flotte. Das vielseitige Jahres-Angebot finden Interessenten unter: http://www.weisse-flotte.com

Und zu guter Letzt ein Tipp für den exklusiven Kultur-Genuss...

Welt-Kultur genießen inmitten der reizvollen Boddenlandschaft unweit der Hansestadt Stralsund - auch das ist jetzt möglich. Nach aufwändiger Restaurierung hat das nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel 1854 erbaute Schloss Hohendorf seit Juni 2017 seine Pforten geöffnet. Mehrmals im Jahr haben hier namhafte Musiker aus der ganzen Welt ihren exklusiven Auftritt. Das Programm der vielversprechenden Sommersaison 2018 auf Kultur-Schloss Hohendorf soll demnächst auf der Website http://www.schloss-hohendorf.de veröffentlicht werden. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter dem Pressekontakt Christiane Hensel-Gatos, Tel. 040-53004950, Mobil: 0170-8383057, E-Mail: c.hensel-gatos@schloss-hohendorf.de.

Kontakt und Informationen zur Hansestand Stralsund:

Tourismuszentrale Stralsund

Leiter: André Kretzschmar

Alter Markt 9, 18439 Stralsund

Tel.: 03831-2469-0; Fax: 03831-2469-22

E-Mail: info@stralsundtourismus.de

Web: http://www.stralsundtourismus.de

Text und Pressekontakt:

gika-press Giesbert Karnebogen

Tel.: 0171-6106861

E-Mail: gk@gika-press.de

(Ende)