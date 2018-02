SAP-Anwender bestätigen hohes Niveau des FIS-Kundensupports

HIGHTECH

Di, 27.02.2018 17:30

Bei der SAP-Softwarepflege geben SAP-Anwender FIS Top-Bewertungen in allen abgefragten Kategorien

Angelika Wolf, Leiterin Support für SAP, Techn. Großhandel/Industrie der FIS



Grafenrheinfeld (ptp025/27.02.2018/17:30) - Im zeitlich abgesteckten IT-Projekt zu glänzen, ist eine Sache. Eine weitere Herausforderung ist es, beim Kundensupport über mehrere Jahre hinweg konstant ansprechende Leistungen zu erbringen. Dass dies FIS gelingt, zeigt eine jüngste Zufriedenheitsumfrage unter 17 SAP-Anwenderunternehmen, die einen SAP-Softwarepflegevertrag mit FIS abgeschlossen haben. In allen untersuchten Kategorien erhielt der SAP Gold Partner darin ausgezeichnete Bewertungen.

FIS ist als SAP-Systemhaus mit Gold-Status der Partner für die strategische Konzeption und Implementierung der Systeme bei Kunden, bis hin zum Support nach dem Go-Live. Mehr als 70 SAP-Spezialisten sind dabei alleine im SAP-zertifizierten FIS-Supportcenter (PCoE) tätig. In einer aktuellen Umfrage bewerteten 95% der befragten Geschäftskunden die Erreichbarkeit des FIS-Supports mit "sehr gut" und "gut". Weitere Kriterien waren Reaktionszeit, Durchlaufzeit der Meldung, Qualität der Meldungsbearbeitung sowie Information und Dokumentation, in denen das FIS-Supportcenter seine Kunden ebenfalls überzeugen konnte. Besonders hervorgehoben wurde auch die Freundlichkeit der Support-Mitarbeiter/innen, die ausschließlich mit "sehr gut" und "gut" bewertet wurde. Die hohe Weiterempfehlungsquote des Supportcenters von nahezu 90% der befragten Anwenderunternehmen rundete dabei die positive Gesamtbewertung ab.

Angelika Wolf, Prokuristin und Head of Support Center der FIS Informationssysteme und Consulting GmbH: "Wir freuen uns über dieses tolle Ergebnis und das positive Feedback von unseren Kunden, was die Leistungsfähigkeit unseres Supportcenters bestätigt. Wir möchten unseren Kunden auch in Zukunft einen erstklassigen Service liefern und noch weitere Unternehmen von den Leistungen des FIS-Supportcenters überzeugen."

