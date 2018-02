Privatsphäre beim Fernsehen schützen: Neue ESET Security-Lösung sichert Smart TVs vor Malware-Bedrohungen

HIGHTECH

Jena (pts024/26.02.2018/14:30) - Bis Ende 2018 sollen laut aktueller Prognosen weltweit über 750 Millionen Smart TVs in Betrieb sein. Die mit dem Internet verbundenen Fernsehgeräte haben viele Vorteile, eröffnen Cyberkriminellen aber auch neue Möglichkeiten: Mit ihren Mikrofonen, Kameras und USB-Anschlüssen werden Smart TVs ein immer interessanteres Ziel von Malware-Angriffen. Der europäische Security-Hersteller ESET präsentiert mit ESET Smart TV Security eine fortschrittliche Sicherheitslösung, die vor gezielten Malware-Angriffen auf vernetzte Fernseher und andere Geräte mit dem Android TV-Betriebssystem schützt.

Datendiebe im Wohnzimmer

Wenn Cyberkriminelle die Kontrolle gewinnen, können sie nicht nur weitere Geräte innerhalb des gleichen Netzwerks angreifen, sondern auch ihre Opfer ausspionieren, um an sensible und persönliche Daten heranzukommen. "Aufgrund dieser Risiken für Sicherheit und Privatsphäre sollten Nutzer darüber nachdenken, ihre smarten Haushaltsgeräte ebenso abzusichern wie ihre Laptops, Tablets und Smartphones. Sie wie ein normales Fernsehgerät, eine Uhr oder einen Wasserkocher zu betrachten, kann fatale Folgen haben", so Branislav Orlik, Mobile Security Manager bei ESET.

Smart TVs werden zweifellos zur Verbreitung von Ransomware beitragen, die seit einigen Jahren hartnäckig diverse Android-Geräte im Visier hat. Dieser Trend lässt sich bereits erkennen: Nachrichten über gesperrte Fernsehbildschirme und damit verbundene Lösegeldforderungen nehmen immer weiter zu.

Rundum-Schutz für Smart TVs

Die ESET Smart Security TV App schützt Nutzer mit einer Vielzahl an Sicherheits-Features, darunter:

* Antivirus Protection bietet Schutz vor der steigenden Zahl an Android-Malware.

* Anti-Ransomware-Technologie bekämpft Bildschirmsperren. Aktivierte Ransomware ruft Nutzer dazu auf, ihren Smart TV aus- und wieder anzuschalten, während die Virusdatenbank aktualisiert und das Scannen initiiert wird. Entdeckt ESET Smart TV Security Ransomware auf einem Gerät, wird der User dazu aufgerufen die Malware zu deinstallieren. Sobald die Deinstallation bestätigt ist, wird die Ransomware gelöscht.

* Multi-Device-Scanning ermöglicht die Überprüfung aller per USB angeschlossenen Geräte, die mit dem Smart TV verbunden sind.

* Anti-Phishing schützt den Nutzer vor dem Diebstahl sensibler, persönlicher Daten. Dieses Feature ist in der Premium-Version von ESET Smart TV Security enthalten.

ESET Smart TV Security kann per Google Play unkompliziert und direkt über das Fernsehgerät heruntergeladen werden. Die erworbene Lizenz gilt für fünf Geräte mit demselben Google-Account und kann neben TVs auch auf Smartphone und Tablets mit Android genutzt werden.

Smarte Lösung für Endverbraucher

"Nutzer sollen sich beim Schauen ihrer Lieblingssendungen ebenso sicher fühlen können wie beim Surfen mit dem Smartphone - ohne Angst davor, beobachtet zu werden oder ihre persönlichen Daten zu gefährden", erklärt Orlik. "ESET gehört zu den am besten bewerteten Anbietern von Sicherheits-Lösungen für Android-Geräte. Wir bieten eine smarte Lösung für alle Endverbraucher, die sichergehen wollen, dass alle Geräte in ihrem Haushalt und die Daten, die sie sammeln, sicher sind."

In einer Livedemonstration auf dem MobileFocus Global (26. Februar, 19.00 Uhr, Fairmont Rey Juan Carlos I Hotel), dem jährlichen Medienevent von PEPCOM, zeigen die ESET-Experten, wie ESET-Smart-TV-Security-Nutzer vor Cyberangriffen schützt. Die Lösung wird zudem am ESET Messestand auf dem Mobile World Congress (Halle 7, 7H41) vorgestellt. Mehr Informationen finden sich auf der ESET-Webseite zum MWC: https://www.eset.com/int/mwc

Die App ist ab sofort im Google Play Store verfügbar und kann für monatlich 1,99 EUR oder als Jahreslizenz für 9,99 EUR erworben werden.

