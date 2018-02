LEBEN

Partnervermittlung ERNESTINE: Kein Test der Welt kann Liebe messen

Lindau (ptp028/21.02.2018/14:35) - Kürzlich fragten wir an dieser Stelle: "Was kann Google?". Jetzt stellte sich Hugo Schmale in einem Interview mit Johanna Wokalek von der Süddeutschen Zeitung der Frage - Was können Partnerschafts - Tests? Das ist insofern bedeutsam, weil der emeritierte Professor an der Universität Hamburg als 'Vater' von Parship gilt. Bereits 1967 hat er den bis heute anerkannten Berufseignungstest BET entwickelt. Um die Jahrtausendwende schuf er mit Hilfe von Algorithmen einen Test, den die Partnerschaftsbörse Parship einsetzt.

Interessiert hören wir da auch leise Kritik an den Internetportalen: "Liebe kann nicht nach einer Formel gefunden werden, kein Test der Welt kann sie messen." Aber ich kann Liebe wahrscheinlicher machen, wenn Menschen sich treffen, die zueinander passen." Dem können wir von ERNESTINE nur zustimmen.

Grausam und sinnlos

Und auch die folgenden Ausführungen beschreiben eher unsere seriöse Arbeit als die endlosen Algorithmen-Reihen: "Ich halte es für wenig hilfreich, die vorgeschlagene Auswahl zu groß zu machen. Sind es zu viele, überfordert mich das, dann klicke ich mehr Menschen weg, die eigentlich gut gepasst hätten.

Eine ist zu wenig, weil ich beim Entscheiden vergleichen muss. Wenn ich gut entscheiden will, ist eine Auswahl zwischen fünf und neun ideal, mit der Tendenz zur kleineren Zahl. Im Gros der Partnerbörsen im Internet kann man aus Hunderten Profilen und Pseudoprofilen wählen. Grausam, völlig sinnlos."

Schon dieses sinnlose und grausame Herumklicken ersparen Sie sich, wenn Sie gleich zu ERNESTINE kommen. Als seriöse Partnervermittlung mit langjähriger Erfahrung müssen wir die Vorauswahl treffen. UND auf die kommt es an, nicht auf Algorithmen und unsinnige Tests.

Auf Grund persönlicher Gespräche und auch intimer Fragen. Denn nur so können wir erkennen, wie unsere Kunden wirklich ticken und für wen wir da suchen. Das Internet gibt ohne Kontrolle das Bild wieder, das ich von mir zeigen möchte - egal, wie wahr oder unwahr es ist. Golfspieler, frankophil, groß gewachsen und Kinofan? Golfspieler, frankophil, groß gewachsen und Kinofan! - Passt! Ja, wenn es so einfach wäre.

Bilder sind selten ehrlich

Apropos Bild: Auch da ist Professor Schmale skeptisch: "Bilder verführen leicht, weil sie nur selten ehrlich sind. Das kenne ich auch aus Bewerbungen, was einem da für Fotos zugeschickt werden, und man sich wundert, wer dann tatsächlich zum Vorstellungsgespräch kommt! Man geht zum Fotografen, und der kitzelt etwas aus einem heraus, das real nicht da ist. "Aber ich kann keine Ehe, ja nicht einmal eine Partnerschaft führen auf der Basis einer inszenierten Bilderebene." Bei uns zählt nur das Bild, das sich unsere erfahrenen Berater von dem Menschen machen. Professor Schmale zieht das Fazit: "Lieben heißt, sich entgegenzukommen.

Die Bereitschaft zum Wagnis, einen Weg einzuschlagen, der noch unbekannt ist. Romantische Liebe kann, wie gesagt, keine Maschine berechnen, sie entsteht - oder eben nicht.

Liebe ist eine Hoffnung, eine Sehnsucht, kein Faktum. Dass sie mit wissenschaftlichen Methoden zwar befördert, aber nicht bewiesen werden kann, ist doch eigentlich das Schöne an ihr." Auch das können wir von der ERNESTINE GMBH Partnervermittlung unterschreiben.

Und wenn Sie diese Hoffnung, diese Sehnsucht spüren, verlieren Sie keine Zeit. Es ist nie zu spät und unsere Berater sind auch in Ihrer Nähe tätig. Lassen Sie uns einfach mal telefonieren.

