Schweizer Museumspass ist neuer Millionär

LEBEN

Mi, 21.02.2018 14:10

Zürich (pts026/21.02.2018/14:10) - Im vergangenen Jahr zückten erstmals über eine Million Besucher in Schweizer Museen den Museumspass. Das Kultur-GA bietet in über 500 Museen freien Eintritt zum Flatrate-Tarif. Für 2018 werden via Instagram-Wettbewerb 25 neue Botschafter gesucht.

Nach mehr als 20 Jahren hat der Schweizer Museumspass die Millionenschallgrenze überschritten. "Das ist ein Meilenstein in der Geschichte der Stiftung Schweizer Museumspass und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", freut sich Nathalie Schliep, die Leiterin der Geschäftsstelle Schweizer Museumspass. Für Schliep sind die Rekordzahlen ein Zeichen dafür, dass die Museen und auch die Baudenkmäler wie Schlösser den Nerv der Zeit treffen. Der Museumspass scheint insbesondere in der Gunst der Touristen weiter zu steigen.

Von Zermatt bis Zürich - die zehn meistbesuchten Museen

Die Top Ten zeigt die vielfältige Palette der angeschlossenen Partnermuseen quer durch die Schweiz. Mit den 500 Museen werden den Besuchern die unterschiedlichsten Erlebnisse geboten: Vom Kunstmuseum über Schlösser, Schokoladen- oder Schulmuseen bis zu historischen Freilichtinszenierungen.

1. Château de Chillon, Veytaux

2. Schweizerisches Nationalmuseum Landesmuseum

3. Fondation Pierre Gianadda, Martigny

4. Freilichtmuseum, Ballenberg

5. Stiftung Gletschergarten, Luzern

6. Kunstmuseum, Bern

7. Kunstmuseum, Basel

8. Museum Rietberg, Zürich

9. Matterhorn Museum, Zermatt

10. Musée Olympique, Lausanne

25 neue Museumsbotschafter gesucht

Seit einem Jahr sind 50 fleissige Museumsbotschafter unterwegs und faszinieren auf Social Media mit Schnappschüssen und Einblicken in die vielfältige Welt der Museen. Auf Instagram sind bereits über 1100 Bilder mit #iloveswissmuseums getaggt und es werden täglich mehr. Die Stiftung Schweizer Museumspass sucht für 2018 25 neue Botschafter und verlost dafür Jahrespässe unter allen Beiträgen mit dem Hashtag #museumspassambassador2018.

Text und weitere Bilder herunterladen: http://bit.ly/SMPsmIG

Informationen für die Medien

Nathalie Schliep, Geschäftsführerin Stiftung Museumspass

E-Mail: nathalie.schliep@museumspass.ch

Tel.: 044 271 41 41

Stiftung Museumspass

1996 wurde die Stiftung Schweizer Museumspass gemeinsam mit dem Bundesamt für Kultur, Schweiz Tourismus und dem Verband der Schweizer Museen mit Sitz in Zürich gegründet. Die Stiftung fördert die kulturelle Vielfalt und das Wissen in der Gesellschaft. Der Museumspass soll den Museumsbesuch attraktiver machen und die Besucherfrequenz erhöhen.

(Ende)