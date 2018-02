HIGHTECH

Mo, 19.02.2018 12:30

SEQIS: Neues Format auf YouTube

Mödling (pts015/19.02.2018/12:30) - SEQIS, der führende österreichische Anbieter in den Spezialbereichen Software Test und IT Analyse, launcht eigenen Videoblog.

"SEQIS - im Gespräch" - so lautet der Titel des neuen Formates auf YouTube. Im Mittelpunkt stehen dabei die SEQIS-Experten, welche ihr Fachwissen in entspannter Atmosphäre an die Zuseher weitergeben. Kurze, knackige Videos bringen aktuelle Trends und Themen der IT-Branche auf den Punkt und bieten gleichzeitig eine Informationsplattform für Interessierte und Gleichgesinnte.

Von A wie Anforderungsanalyse bis Z wie Zukunftstrends sind alle aktuellen Themen der IT-Branche vertreten

Den Anfang der Videoblog-Reihe macht Mag. Alexander Weichselberger, Managing Partner und erfahrener Test- und Projektmanager. Er bespricht mit der bei SEQIS für New Media Verantwortlichen Barbara Stummer die im Forbes* erhobenen IT-Trends 2018. So werden u.a. Artificial Intelligence (AI) und White Collar Automation in diesem Jahr eine entscheidende Rolle spielen. Welche weiteren Trends auf die IT Branche zukommen werden, erfahren Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=ItIaxICToII

Darüber hinaus stehen u.a. Videos zu den Themen Early Access, IT Analyse, Testautomation von mobilen Endgeräten, agiles Projektmanagement auf dem Programm.

"Wir freuen uns, unser Fachwissen nun auch in Form von informativen Videos weiterzugeben. Damit werden wir dem Trend 'weg vom Lesen - hin zum Sehen' gerecht und sprechen eine erweiterte Zielgruppe an. Unsere Follower dürfen sich regelmäßig auf neue Inhalte freuen und so ihr Know-how im Software Test und der IT Analyse erweitern", so Mag. Alexander Weichselberger zur Einführung des SEQIS Videoblogs.

Sie möchten den SEQIS Videoblog abonnieren? Hier finden Sie alle Videos: https://www.youtube.com/channel/UCX2cm6EigOv-63mZ6SLcwog

* Quelle: https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2017/12/30/7-technology-trends-that-will-dominate-2018

Über SEQIS

SEQIS ist der führende österreichische Anbieter in den Spezialbereichen Software Test und IT Analyse: Beratung, Verstärkung, Ausbildung und Workshops - seit 2001 der Partner für hochwertige IT-Qualitätssicherung. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: https://www.SEQIS.com

Für weitere Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:

SEQIS GmbH

Marketing

Frau Julia Kremsl

Tel.: +43 (0)2236 320 320 0

E-Mail: marketing@SEQIS.com

Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes:

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wir in diesem Text die geschlechtsspezifische Differenzierung nicht durchgehend berücksichtigt. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

(Ende)