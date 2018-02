NESTEC übernimmt Vertrieb der USB-Security Token von Nitrokey

HIGHTECH

Nitrokey als optimale Lösung für die EU-DSGVO-Umsetzung in Unternehmen

St.Florian, OÖ (pts014/16.02.2018/12:15) - Der oberösterreichische IT-Security-Distributor NESTEC IT-Solutions http://nestec.at , mit Standorten in St.Florian bei Linz und Zagreb, hat Vertrieb und Betreuung der Lösungen des Herstellers Nitrokey aus Berlin http://nitrokey.com für Österreich, Südtirol und den ostadriatischen Raum übernommen.

Nitrokey ist das Produkt eines Open-Source-Projekts, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, Passwörter und kryptographische Schlüssel sicher zu verwahren. Das in verschiedenen Ausstattungen verfügbare Produkt ist eine Smartcard für verschiedene Verschlüsselungsaufgaben im handlichen USB-Stick-Format. Er lässt sich etwa zur E-Mail-Signierung- und -Verschlüsselung mit GnuPG oder S/MIME nutzen oder aber, um Daten mit TrueCrypt zu chiffrieren. Die geheimen Krypto-Schlüssel verbleiben stets im Smartcard-Chip im Inneren des Sticks, wo sie vor Trojanern oder anderem Datendiebstahl gesichert sind. Zudem generiert der Nitrokey auch Einmalpasswörter zur Zwei-Faktor-Authentifizierung (OTP) und arbeitet als verschlüsselter Passwort-Tresor.

Dank Passwort- und Storagefunktionen kann etwa das beliebte Keepass wiederum maximal geschützt werden. Die Nitrokey Storage-Variante bietet dafür einen verschlüsselbaren Speicher bis zu 64GB der auch versteckt werden kann, sodass die Existenz von Dateien am USB-Stick hardwaregestützt ohne Pincode nicht erkennbar ist.

Die HSM-Variante hingegen ist für den Einsatz in Sicherheitssystemen und Servern gedacht und schützt Zertifikate und Identitäten bis zu 43 ECC- und 35 RSA-Schlüssel. Als Einstiegsmodell dient das preiswerte Modell Nitrokey START, für den unternehmensweiten Einsatz in allen Branchen wiederum ist der Nitrokey PRO ideal.

NESTEC bietet die Nitrokey-Lösungen als Handelsprodukt aber darüber hinaus auch inklusive Consulting als vollständiges Konzept für die IT-Sicherheit gemäß DSGVO an. Die Partnerschaft mit einer offiziellen europäischen CA und jahrelanges Security-Know-How ermöglichen es NESTEC, für seine Fachhandelspartner und deren Kunden vollständig konfigurierte Ready-To-Use Komplettausstattungen samt interner oder offizieller Zertifikate bereitzustellen.

"Die Partnerschaft mit NESTEC eröffnet uns den Zugang zu 600 Resellern in Österreich und der Adria-Region; mit einem Distributor der gut etabliert ist und zudem einen starken Fokus auf IT-Sicherheits-Lösungen legt. Nitrokey vervollständigt NESTECs bestehendes Sicherheits-Angebot und - in Anbetracht der bevorstehenden EU Datenschutz-Grundverordnung GDPR - ist es die optimale Zeit, um auf Hardware-basierte Verschlüsselungs- und Authentifizierungs-Lösungen zu setzen." (Jan Suhr, Geschäftsführer, Nitrokey UG)

"In Anbetracht der DSGVO und den damit verbundenen Pflichten für erhöhte Datensicherheit und Zugriffsrestriktionen, sind jetzt praktikable Lösungen gefragt, die die Produktivität trotzt deutlich höherem Datenschutz nur unwesentlich oder erst gar nicht einschränken und zugleich für alle Anwender im Unternehmensnetz klar verständlich, transparent und ohne Lernaufwand nutzbar sind. Dank unserem neuen Partner Nitrokey, alleine und auch in Kombination mit weiteren Anbietern und Produkten, können wir nunmehr die ideale Komplett-Lösung für diese Herausforderung an unsere Partner anbieten." (Alexander Scharf, Geschäftsführer, NESTEC IT-Solutions OG & d.o.o)

NESTEC Scharf IT-Solutions OG

NESTEC (nestec.at) ist ein 2002 gegründeter Value Add Distributor mit Schwerpunkt Security und Messaging mit Standorten in St.Florian bei Linz und Zagreb, Kroatien. Neben Distribution und Fachhandelsbetreuung für zahlreiche namhafte internationale Herstellergrössen, unter anderem GFI Software & Kerio, ALTARO, ESET, Thycotic, ThreatTrack Security, Cyberoam (by Sophos), Parallels Software, Nitrokey, Anydesk, Otris und myfactory bietet NESTEC dem Fachhandel auch eigene Mehrwertleistungen wie Support, Trainings und Salesconsulting sowie weitere zahlreiche meist kostenfreie ValueAdd-Leistungen.

