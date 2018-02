Qatar Airways landet zum ersten Mal in Canberra

LEBEN

Di, 13.02.2018 17:40

Traditioneller Empfang auf neuer Route (Foto: Qatar Airways) [ PDF ]



Zürich (pts029/13.02.2018/17:40) - In Canberra, der Hauptstadt von Australien, landete gestern das erste Qatar Airways-Flugzeug aus Doha. Hier wurde es mit dem traditionellen Wasserwerfer-Salut begrüsst.

Nachdem der Flug QR906 den Hamad International Airport (HIA) am Sonntag, den 11. Februar um 7.55 Uhr verliess, landete er montagmorgens um 8.35 Uhr am Canberra Airport. An Bord trafen sich Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker und der australische Botschafter aus Qatar Axel Wabenhorst. Bei ihrer Ankunft wurden sie vom Minister of Trade, Tourism and Investment Steven Ciobo; dem qatarischen Botschafter aus Australien Nasser bin Hamad Al-Khalifa; Australian Capital Territory (ACT) Chief Minister Andrew Barr MLA; Canberra Airport Chairman Terry Snow und Managing Director of Canberra Airport Stephen Byron begrüsst.

Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker verkündete: "Wir freuen uns, unsere Reichweite nach Australien erweitern zu können, indem wir nun eine fünfte Destination in diesem wunderschönen Land zu unserem Streckennetz hinzufügen. 2016 starteten wir mit den ersten Flügen nach Sydney und Adelaide, um den Menschen in Australien unser hohes Engagement zu zeigen. Wir sind hocherfreut, unseren loyalen australischen Passagieren die Möglichkeit zu bieten, die neuesten und aufregendsten Destinationen unseres globalen Netzwerks - wie Dublin, Kiew, Prag, St. Petersburg und viele weitere europäische Städte - entdecken zu können. Ausserdem eröffnen wir dieses Jahr neue Destinationen in u.a. Cardiff, UK; Malaga, Spanien und Mykonos, Griechenland. Wir sind uns sicher, dass unsere australischen Kunden so aufgeregt sind wie wir."

Am Tag der Ankunft in Canberra nahm Akbar Al Baker offizielle Meetings mit Australiens Minister of Trade, Tourism and Investment Steven Ciobo im Parlamentshaus wahr. Während der Meetings wurde die neue Strecke nach Canberra sowie das anhaltende Wachstumsengagement der Airline in Australien besprochen.

Die täglichen Flüge nach Canberra werden mit einer B777 durchgeführt. Die Business Class ist mit 42 Sitzen, die sich in 180 Grad flache Betten umwandeln lassen, ausgestattet, die Economy Class mit 316 regulären Sitzen. Passagiere in allen Klassen können mit dem Oryx One Entertainment-System bis zu 4000 Unterhaltungsmöglichkeiten geniessen.

Die B777, welche den Jungfernflug nach Canberra übernahm, war mit der Qsuite, der patentierten Business Class-Kabine der Airline ausgestattet. Die Qsuite mit dem branchenweit ersten Doppelbett bietet den Fluggästen mit ihrem quadratischen, abteilbaren Design und beweglichen TV-Bildschirmen ein neuartiges Reiseerlebnis und eine Umgebung, die den Bedürfnissen der Fluggäste entspricht.

Mit der fünften Destination in Australien stieg die Frachtkapazität Australiens ins Ausland um mehr als 630 Tonnen pro Woche. Qatar Airwavs Cargo bietet Exporteuren in Australien eine neuartige QR Fresh-Lösung für verderbliche Luftfracht wie z.B. Fleisch an. Des Weiteren bietet Quick Ramp Transfer (QRT) die Möglichkeit für schnelles Verschiffen am Hamad International Airport. Die Nutzung von Kühlkammervehikeln garantiert die Lagerungstemperaturkontrolle verderblicher Lebensmittel.

Flugplan

Täglich

Doha (DOH) nach Sydney (SYD) QR906 Abflug: 7.55 Uhr, Ankunft: 6.25 Uhr +1 Tag

Sydney (SYD) nach Canberra (CBR) QR906 Abflug: 7.25 Uhr, Ankunft: 8.35 Uhr

Canberra (CBR) nach Sydney (SYD) QR907 Abflug: 13.45 Uhr, Ankunft: 14.45 Uhr

Sydney (SYD) nach Doha (DOH) QR907 Abflug: 15.55 Uhr, Ankunft: 23.30 Uhr

(Ende)