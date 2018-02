London Symphonic Orchestra General Manager and Finance Director an der Donau-Universität Krems

MEDIEN

Di, 13.02.2018 12:00

David Burke unterrichtet an der Donau-Universität Krems

Krems (pts020/13.02.2018/12:00) - Am 8. und 9. März 2018 spricht David Burke, General Manager des London Symphonic Orchestra, im Masterstudiengang "Music Management" über Orchestra Management und Tour Planning.

David Burke ist General Manager und Finance Director des London Symphonic Orchestra seit 2009. Er leitet Schlüsselprojekte des Orchester im Hinblick auf Orchesterentwicklung und sowie umfangreiche Funding und Sponsoring Projekte. Darüber hinaus ist er für die Rechts- und Finanzgeschäfte sowie die Personalentwicklung des Orchesters zuständig.

Das London Philharmonic Orchestra ist ein weltweit führendes Orchester mit mehr als 150 Konzerten und mehr als 350 Education Sessions im Jahr. Es ist das Residenz Orchester des London's Southbank Centre und des Glyndebourne Opera Festivals und regelmäßig zu Gast in den führenden Konzerthäusern.

Am 8. und 9. März 2018 gibt David Burke Einblick in seine umfangreichen Orchester Projekte im Rahmen des internationalen Masterstudiengangs Music Management an der Donau-Universität Krems.

