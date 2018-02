Discover Qatar optimiert City- und Wüstentouren

LEBEN

Fr, 09.02.2018 11:45

Zürich/Doha (pts022/09.02.2018/11:45) - Discover Qatar, eine Tochtergesellschaft von Qatar Airways, hat eine neue Auswahl an vorab buchbaren Stadt- und Wüstentouren für Reisen mit Zwischenstopp in Qatar angekündigt. Damit ist Discover Qatar einer der weltweit führenden Anbieter von touristischen Aktivitäten für Transitpassagiere.

Die 2015 erstmals eingeführten Stadtführungen sind sehr beliebt bei Transitreisenden. Um mehr Optionen zu bieten, hat Discover Qatar diese Touren überarbeitet und erweitert. Sie beinhalten jetzt die beliebte Doha City Tour, eine Monster Bus Desert Experience, eine private Wüstensafari, eine Stop & Shop-Tour sowie einen Chauffeurservice für Gäste, die Qatar in ihrem eigenen Tempo erkunden möchten.

Die Discover Qatar Transit Tours bieten eine grosse Auswahl an Optionen, Qatar während eines Zwischenstopps zu erleben. Dies gilt sowohl für Passagiere mit einer kurzen Transitzeit am Hamad International Airport (HIA) als auch bei einem längeren Aufenthalt im Rahmen des +Qatar Stopover-Programms. Dazu zählt der Besuch wichtiger Sehenswürdigkeiten wie Pearl-Qatar für Geschäfte und Restaurants; Katara Cultural Village, ein Zentrum für Kunst und Kulturerbe; Souq Waqif Markt für traditionellen Schmuck, Gewürze und Kunsthandwerk; und Museum für Islamische Kunst (MIA) mit einem Park am Meer, das eine Sammlung von Kunst und Architektur ausstellt. Darüber hinaus können Reisende während ihres Zwischenstopps ein Wüstenerlebnis buchen, um den Sealine Beach und die Sanddünen von Mesaieed entweder im exklusiven Offroad-Monsterbus oder in einem luxuriösen 4x4-Geländewagen zu erkunden. Neben Stadt- und Wüstentouren können Transitpassagiere auch die Stop & Shop-Tour zur Mall of Qatar, Heimat von Luxusmodemarken und Weltklasse-Restaurants, inklusive eines Chauffeur Service buchen.

Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker verkündete: "Als nationale Fluggesellschaft des Staates Qatar sind wir sehr stolz darauf, unseren Beitrag zum Wachstum der Tourismusbranche in Qatar in Zusammenarbeit mit der Qatar Tourism Authority (QTA) zu leisten. Mit unseren neuen und verbesserten, vorab buchbaren Discover Qatar Transit Tours, bietet Qatar jetzt eines der besten Transit-Pakete weltweit für jeden Geschmack. Die Stadt- und Wüstentouren werden es unseren Gästen ermöglichen, jeden Schritt ihrer Reise mit uns zu geniessen. Wir hoffen, dass immer mehr diese Touren buchen und an ihnen teilnehmen, um Qatars berühmte Gastfreundschaft, ihr Kulturerbe und das pulsierende Stadtleben zu erleben, bevor Sie ihre Reise zu einer der über 150 Destinationen fortführen, die wir in unserem expandierenden globalen Netzwerk bedienen."

Passagiere von Qatar Airways, welche die Vorteile von Discover Qatar nutzen möchten, können Transit Tours über die Website von Discover Qatar unter https://discoverqatar.qatarairways.com/qa-en/transittours im Voraus oder am Discover Qatar Transit Tours-Schalter am Hamad International Airport unter Vorlage ihrer gültigen Pässe und Bordkarten für die Weiterreise buchen. Discover Qatar ermutigt alle Fluggäste, Qatar in ihren Reiseplan aufzunehmen. Zusätzlich zu den Transittouren bietet der Veranstalter eine Reihe weiterer Dienstleistungen an, indem er die besten Zwischenstop-Pakete, Hotels und Bodenarrangements vereint. Besucher können aus einer Reihe von Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, Flughafentransfers, Wüstensafari und Stadtrundfahrten auf der Website auswählen.

Passagiere, die einen Zwischenstopp zu einem Aufenthalt verwandeln möchten, können das kürzlich gestartete +Qatar Stopover-Programm nutzen. Es ermöglicht einen kostenlosen Hotelaufenthalt oder Angebote für zwei Übernachtungen in einem der zahlreichen internationalen Hotels in Qatar. So können die Kultur und Attraktionen des Landes entdeckt werden. Um Doha während der Reise zu besuchen, kann die Multi-City-Buchungsoption genutzt werden. Über diese Funktion wird der Aufenthalt in Doha bei der Buchung der Flüge einbezogen, entweder auf qatarairways.com oder beim nächstgelegenen Reisebüro.

Im August 2017 haben das Qatarische Innenministerium (QI) und Qatar Airways bekannt gegeben, dass Staatsangehörige aus mehr als 80 Ländern visumfrei in Qatar einreisen können. Abhängig von der Nationalität des Besuchers ist die Befreiung entweder für 180 Tage ab Ausstellungsdatum gültig und erlaubt dem Besucher, insgesamt 90 Tage in Qatar zu verbringen (mehrfache Einreise möglich); oder es ist 30 Tage ab Ausstellungsdatum gültig und berechtigt einen Aufenthalt bis zu 30 Tagen in Qatar mit der Möglichkeit, eine Verlängerung der Befreiung für weitere 30 Tage zu beantragen.

Passendes Bildmaterial finden sie hier:

https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157693136858825

Medienstelle panta rhei pr gmbh

Dr. Reto Wilhelm: r.wilhelm@pantarhei.ch

Qatar Airways

Regional PR Manager - NSW Europe

Elise Duverge Biensan: eduverge@uk.qatarairways.com

(Ende)