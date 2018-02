Schneggenstein verzaubert den Wiener Opernball mit 148,5 Karat

LEBEN

Do, 08.02.2018 18:30

Wien (pts025/08.02.2018/18:30) - Der Wiener Opernball ist bekannt für seine Eleganz, den noblen Auftritt seiner Gäste, prachtvolle Roben und strahlenden Schmuck. Das österreichische Schmucklabel Schneggenstein schließt an die Wiener Tradition an und präsentiert am diesjährigen Opernball ein Schmuck Ensemble mit 148,5 Karat bestehend aus einem Collier, Ohrringen und einem Ring.

Im Mittelpunkt des Ensembles steht ein intensivblauer Zirkon mit hoher Brillanz und Farbtiefe aus einer Mine in Ratanakiri/Kambodscha mit über 40 Karat. Steine in dieser Größe sind äußerst selten. Neben dem Zirkon wurden eine Vielzahl von Brillanten verarbeitet.

Weitere Zirkone und Brillanten finden sich in den Ohrringen und dem Ring wieder.

Angefertigt wurde das prunkvolle Ensemble für eine Dame, die vor dem Opernball nicht genannt werden möchte. Abends dürfen wir in der Staatsoper die glückliche Trägerin des einzigartigen Colliers samt Ohrringen und Ring bestaunen.

Schneggenstein

"Schneggenstein besticht durch die Einzigartigkeit des von der Natur geformten und durch Meisterhand veredelten Schmucks", führt Martin Prinz die Besonderheit von Schneggenstein aus und weiter: "Schneggenstein steht für Unikate im Schmuckdesign. Unverwechselbar und einzigartig!"

Dzana Dautefendic sieht in Schmuck "das Selbstbewusstsein der Frauen widergespiegelt, denn getragen wird, was gefällt. Schmuck kommuniziert und definiert die eigene Persönlichkeit. Heute mehr, denn je!"

Geschichte Schneggenstein's

Am Anfang stand ein von Wasser ausgespülter Stein. Er inspirierte Martin Prinz und Dzanana Dautefendic bei einem entspannten Strandspaziergang. Die beiden, die die Leidenschaft für ungewöhnliche Kombinationen teilen, entdeckten in ihm den "Mutterstein" Gaia. Eine Idee war geboren. Die natürlich entstandenen Mulden führten den Gründern die Kraft und die Schönheit der Natur vor Augen, und sie wollten diese in einem Anhänger festhalten. Die Formvollendung der Idee wurde durch die Kombination eines durch Druck und Zeit, aus verschiedensten Elementen entstandenen Edelsteins erreicht. Um die Grundvorstellung und die Individualität jedes Schmuckstückes zu erhalten, entschieden die Gründer, die Urform der Steine absolut naturbelassen zu verwenden.

Von ihrer wissenschaftliche Ausbildung und ihrer Experimentierfreudigkeit angeregt, schufen sie von nun an verschiedenste Oberflächen, die allen Schneggenstein-Schmuckstücken eine einzigartige Note und Individualität verleihen sollten. Der Forschergeist spiegelt sich nicht nur in den Produkten wieder, er wird auch in Verpackung und Präsentation deutlich. Um ihrem Design treu zu bleiben, entwickelten Martin und Dzanana hochwertige Schatullen aus Porzellan in einer einzigartigen Form, die einem ihrer Ur-Steine gleicht.

Schneggenstein Flagship Store Wien

1010 Wien

Stephansplatz 4

Link: http://schneggenstein.at

