Valentinstag im 6. Himmel der Genüsse - IMLAUER Sky Bar & Restaurant

Mi, 07.02.2018 12:00

Salzburg (pts016/07.02.2018/12:00) - Liebe liegt in der Luft - denn am 14. Februar ist Valentinstag, der Tag der Liebenden. Ein alter Brauch, der für Liebespaare und frisch Verliebte ganz besonders wichtig ist. Zeit für gemeinsame romantische Stunden in einzigartiger Atmosphäre. Wer auf der Suche nach einem ganz besonderen Valentinsgeschenk ist und nicht traditionell Blumen oder Pralinen verschenken möchte, der liegt mit einem romantischen Dinner im IMLAUER Sky Bar & Restaurant goldrichtig. Verliebte können den Tag der Liebe in einer der romantischen Suiten im Stadthotel IMLAUER HOTEL PITTER Salzburg ausklingen lassen. Damit verspricht der diesjährige Valentinstag unvergesslich zu werden.

Der Brauch am Valentinstag geht auf den christlichen Märtyrer Valentin von Terni zurück. Der heutige Schutzpatron der Liebenden soll im 3. Jahrhundert trotz Verbotes durch den römischen Kaiser Claudius II. Liebespaare nach christlichem Ritus getraut und ihnen Blumen aus seinem Garten geschenkt haben. Auf Befehl des Kaisers wurde Bischof Valentin am 14. Februar enthauptet.

Kulinarischer Hochgenuss bei Kerzenschein

Ein genussvolles Dinner bei Kerzenschein und die drei magischen Worte "Ich liebe dich" lassen jedes Herz höherschlagen. Im IMLAUER Sky Bar & Restaurant, im 6. Stock des IMLAUER Hotel Pitter Salzburg, erleben Verliebte einen gefühlvollen und stimmungsvollen Abend. Die Haubenköche des Restaurants entführen die Gäste mit einem leckeren 3-Gang-Menü in den 6. Himmel der Genüsse. Kulinarische Köstlichkeiten aus hochwertigen Zutaten, frisch zubereitet, sorgen für wahre Gaumenfreuden. Reservieren Sie Ihr Romantik Dinner im IMLAUER Sky Bar & Restaurant des IMLAUER Hotel Pitter Salzburg.

Bezauberndes Candlelight Dinner:

3-Gang-Menü der Extraklasse

* Aperitif IMLAUER Royal - IMLAUER Cuvée Sekt mit eingelegten Cranberries

* IMLAUER Sky Vorspeisenvariation mit Beef Tartar, geräucherter Lachsforelle, Bio-Schafskäse vom Wolfgangsee und Salatbouquet

* Aschermittwoch Spezial: Vorspeisenvariation vom geräucherten und gebeizten Fisch

* Surf & Turf Rinderfiletsteak und gebratene Garnelen mit Kipfler-Rosmarinkartoffeln und zartem Gemüse der Saison

oder

* Gebratenes Saiblingsfilet aus der Fischerei Grüll mit marinierten Kirschtomaten, Erbsencreme, Sojabohnen und Apfel-Chutney

* Zweierlei von der Wildkirsche - Mousse und Sorbet

* Preis pro Person Eur 39,-

Auf Wunsch bereiten wir auch gerne ein komplett vegetarisches Menü für Sie vor.

Um Vorreservierung wird gebeten: Das IMLAUER Team steht Ihnen für Fragen und Reservierungen unter +43-662-88978-666 sowie per Mail skyrestaurant@imlauer.com gerne zur Verfügung. Gerne können Sie auch direkt online auf https://imlauer.com/restaurants/imlauer-sky-bar-restaurant reservieren.

Atemberaubender Ausblick verspricht jede Menge Romantik

Perfekt für hoffnungslose Romantiker und verliebte Pärchen - dinieren über den Dächern Salzburgs in atemberaubender Atmosphäre. Glasfronten auf drei Seiten des Restaurants bieten einen einzigartigen Ausblick auf die Mozartstadt Salzburg. In den späten Abendstunden zeigt sich die Stadt in hellem Glanz. Ein wunderschönes Lichtermeer über der Stadt sowie die hell erleuchtete Festung Hohensalzburg verzaubern jedes Liebespaar. Die ideale Location für einen schönen Abend zu zweit - das moderne und ruhige Ambiente des Restaurants lässt Liebende den Alltag vergessen und die Zweisamkeit bewusst erleben. Das delikate 3-Gang-Menü sowie erlesene Weine laden zum Genießen ein. Gäste erwartet ein einzigartiger Abend.

Romantischer Ausklang im IMLAUER HOTEL PITTER Salzburg

Romantisch ausklingen lässt sich der gelungene Abend in einer der schönen Suiten des IMLAUER Hotel Pitter Salzburg. Die optimale Verbindung von Tradition und Moderne verleiht den Räumlichkeiten des Hotels besonderen Flair. Bestens ausgestattet und gemütlich eingerichtet, bieten die Suiten jede Menge Platz für absolute Wohlfühlmomente. Der ideale Ort für Zweisamkeit - hier verbringt man schöne Stunden mit seinem/seiner Liebsten. Verwöhnt werden Gäste durch den erstklassigen Service - im IMLAUER Hotel Pitter Salzburg bleiben keine Wünsche offen. Gäste brauchen sich keine Gedanken um die Heimfahrt zu machen und können ihr Valentinsdate voll und ganz genießen. Einem wunderschönen Valentinstag steht somit nichts mehr im Wege.

