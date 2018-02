Forscher bekämpfen Leukämie mit Designer-Zellen

LEBEN

Di, 06.02.2018 13:55

CD19-Moleküle senden "Hilferufe" aus (Illustration: Kevin Craft, stanford.edu)



Stanford (pte013/06.02.2018/13:55) - Forscher der Stanford University http://stanford.edu sind einer neuen Therapie gegen Leukämie, auch Blutkrebs genannt, auf der Spur. Sie haben die Achillesferse der Krebszellen entdeckt. An vielen klebt das Molekül CD19. Wird es aktiviert, so tötet es indirekt die Krebszelle. CD19 ähnelt einem Rundfunksignal, das so lautet: "Ich bin eine Leukämiezelle. Kommt und kriegt mich." Dieses Signal fängt die körpereigene Immunabwehr auf und schickt Zellen, die den Krebs bekämpfen. Fehlen dem Abwehrsystem aber die Empfänger für die CD19-Signale, so ist es gegen Leukämie machtlos.

Neue Therapie als Ziel

Stanley Qi, Professor für Bioingenieurswesen in Stanford, und sein Team haben spezielle Zellen für Menschen entwickelt, die die Signale hören und den Leukämiezellen den Garaus machen. Noch handelt es sich um Grundlagenforschung, die jedoch zu einer neuen Behandlungsmethode führen könnte. Der Bedarf ist groß. Im vergangenen Jahr erkrankten 170.000 Amerikaner an Leukämie. Bei vielen verläuft sie tödlich.

Die Bekämpfung von Leukämie ist erst der Anfang, so die Forscher. Das Forschungsergebnis könne auch bei der Behandlung anderer Krebsarten helfen. Bei den meisten handelt es sich um solide Tumore, die in Brüsten, Eierstöcken, Prostata und Lunge wachsen. Sie umgeben sich mit Tarnkappen, die verhindern, dass die körpereigene Immunabwehr sie erkennt und bekämpft. Qi glaubt, dass das Verfahren auch diese Krebsarten bekämpft. Es gebe viele Zellen, die signalisieren, dass Krebszellen entstehen und wachsen. Diese könnten mit ähnlichen Molekülen bekämpft werden, die irgendwann gegen Leukämie einzusetzen sind.

Analyse erst am Anfang

Zu der größten Familie von Rezeptoren, die derartige Signale empfangen können, gehört der G-Protein-gekoppelte Rezeptor (GPCR). Es handelt sich quasi um eine Antenne, die ständig auf biochemische Signale achtet. Wenn sie Hilferufe wie den von CD19 hört, setzt sich eine Kaskade in Bewegung, die letztlich zum Abtöten der Krebszelle führt. "Wir stehen gerade am Anfang einer aufregenden Reise in Richtung Design von lebenden Zellen für medizinische Einsätze", resümiert Qi. "Aber wir bewegen uns schnell und in die richtige Richtung."

