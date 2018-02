MEDIEN

Mo, 05.02.2018 14:00

DSAG-Technologietage 2018: Auf Vordenken programmiert

Wien (ptp026/05.02.2018/14:00) - Am 20. und 21. Februar 2018 finden die Technologietage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG) statt. Im Internationalen Congresscenter Stuttgart werden mehr als 2.000 Teilnehmer erwartet. Unter dem Motto "Auf Vordenken programmiert: Intelligente IT macht den Unterschied" soll die Veranstaltung Denkanstöße liefern. Denn: Unternehmen wissen, dass der Digitalisierungszug losgefahren ist. Es ist nur noch eine Frage des Zeitpunkts, wann sie aufspringen wollen oder aufspringen müssen. Dementsprechend sollte auch die IT für diese Reise bereits ihre Tickets gelöst haben und bereit sein, den notwendigen Sprung mit entsprechender Technik und Ressourcen zu unterstützen.

Im Rahmen der Digitalisierung müssen neue Geschäftsprozesse immer schneller in die Realität umgesetzt werden. Klassische ERP-Systeme lassen sich jedoch nicht so schnell anpassen oder aktualisieren, wie es notwendig wäre. Darum spielen vermehrt hybride IT-Ansätze eine wichtige Rolle. Dabei kommt den Cloud-Lösungen die Rolle zu, neue Ansätze aufwandsarm integrieren zu können, ohne ein bestehendes Gesamtkonzept aufgeben oder Haupt-Applikationen ablösen zu müssen.

Informationsdefizit beseitigen

Damit dies in den Unternehmen angemessen umgesetzt werden kann, braucht es klare Aussagen von SAP, wohin die Reise mit den entsprechenden Lösungen geht. Eine der zentralen Fragen dazu lautet: Welche Funktionalitäten werden wie und wo verfügbar sein, und welchen Nutzen erzielen die Anwender durch deren Einsatz? "Hier sehe ich auf Seiten von SAP noch ein gewisses Informationsdefizit, das beseitigt werden muss", so Ralf Peters, DSAG-Vorstand für den Bereich Technologie. Verbesserungspotenzial hat Ralf Peters auch in punkto Software-Qualität ausgemacht. "Ziel muss es sein, die SAP-Produkte qualitativ so aufzustellen, dass sie schneller einsetzbar sind."

Damit sich auch der IT-Nachwuchs für die Arbeit mit SAP-Produkten begeistert, sollen Initiativen von DSAG und SAP wie die University Alliance und Programme im Rahmen des SAP Learning Hub das Interesse bei der nächsten Generation an IT-Experten wecken.

Zu diesem Thema wird es im Rahmen der Technologietage am 20. Februar 2018 von 13:00-18:00 Uhr den Sondertrack: "Digital Education Summit" geben mit spannenden Vorträgen und Diskussionen. Und als besonderes Highlight steht zum Schluss des Tages noch ein Expertentalk auf dem Programm. Unter dem Titel "SAP- Eine Frage des Alters? R/2+-Generation trifft HANA-Anwender" diskutieren Vertreter aus Lehre und Praxis generationsübergreifend.

Weitere Informationen zur Agenda der DSAG-Technologietage sowie zur Anmeldung finden Sie unter: http://www.dsag.de/technologietage

Pressekonferenz zu den DSAG-Technologietagen 2018

* Wann: Dienstag, 20. Februar 2018, 14-15 Uhr

* Wo: ICS Internationales Congresscenter Stuttgart

* Sprecher: Ralf Peters, DSAG-Vorstand für den Bereich Technologie und Björn Goerke, Chief

Technology Officer (CTO) der SAP SE sowie President SAP Cloud Platform

Zur Akkreditierung für die Pressekonferenz und zur Vereinbarung von individuellen Gesprächsterminen mit Ralf Peters, DSAG-Vorstand für das Ressort Technologie, wenden Sie sich gerne an results&relations, dsag@results.at. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, die Pressekonferenz via Telefoneinwahl zu verfolgen. Die Einwahldaten erhalten Sie nach Akkreditierung.

Über die DSAG

Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) in Walldorf versteht sich als eine unabhängige Interessenvertretung aller SAP-Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel der DSAG ist es, darauf hinzuwirken, dass bedarfsgerechte SAP-Lösungen geschaffen werden, sowie den Erfahrungs- und Informationsaustausch sowohl der SAP-Kunden untereinander als auch mit SAP zu fördern. Die 1997 als eingetragener Verein gegründete DSAG zählt heute über 3.300 Mitgliedsunternehmen mit über 60.000 Mitgliedspersonen und hat sich als eine der größten SAP-Anwendergruppen weltweit etabliert. Die DSAG in Österreich betreut über 220 Mitgliedsunternehmen und mehr als 2.900 Mitgliedspersonen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.dsag.de - http://www.dsag.at - http://www.dsag-ev.ch

