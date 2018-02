Online-Marketing-Kennzahlen verstehen und interpretieren

BUSINESS

Sa, 03.02.2018 16:20

Neues Halbtages-Seminar am 5.3. erklärt alle Hintergründe

Neues Seminar über Online-Marketing-Kennzahlen (© Online-Marketing-Forum.at)



Wien (pts002/03.02.2018/16:20) - Im Bereich Online-Marketing gibt es unendlich viele Kennzahlen: User, Sessions, Ad Impressions, Absprünge, Entries & Exits, Mail-Öffnungen... doch nur, wer versteht, wie die Zahlen zustande kommen und was sie bedeuten, kann sie interpretieren - und daraus die richtigen Schlüsse ziehen.

Das Online-Marketing-Forum.at hat zu dem Thema "Online-Marketing-Kennzahlen" ein neues Seminar entwickelt, das erstmals am 5. März 2018 (9 bis 12.30 Uhr) in Wien stattfinden wird.

Geschäftsführer Michael Kornfeld zum Beweggrund: "Wir stellen immer wieder fest, dass viele Kennzahlen falsch interpretiert werden. Oft erscheinen sie klar definiert und eindeutig - doch vielfach ist genau das Gegenteil der Fall. Wer weiß zum Beispiel, wie die Öffnung eines Newsletters in der Praxis festgestellt wird? Oder wer weiß, dass bei One-Pagern eine Verweildauer in Google Analytics gar nicht gemessen werden kann?"

In dem neuen Seminar erklärt der Trainer alle relevanten KPI (Key Performance Indicators) aus den wichtigsten Online-Marketing-Bereichen. Dabei werden aber nicht einfach nur Formeln oder reine Definitionen angegeben; vielmehr werden die Hintergründe beleuchtet und erklärt, wie die Zahlen zustande kommen.

Der Bogen spannt sich dabei von der Web-Analyse über E-Mail-Marketing bis zur Conversion-Optimierung und Social Media. Michael Kornfeld: "Wir zeigen anhand von konkreten Beispielen, wie man die Zahlen richtig interpretiert - und welche spannenden Schlüsse man aus nur wenigen relevanten KPI ziehen kann."

Erstmals am 5. März 2018 (9 bis 12.30 Uhr)

Das Seminar feiert am 5.3.2018 in Wien seine Premiere. Wie immer beim Online-Marketing-Forum.at ist aus Qualitätsgründen die Größe der Gruppe auf maximal 8 Teilnehmer beschränkt.

Alle Details zu dem Seminar sind auf der Website zu finden:

>>http://www.online-marketing-forum.at/p/s6TKb

Über das Online-Marketing-Forum.at

Online-Marketing-Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Online-Marketing-Forum.at (gegründet 2005) ist Österreichs führender Anbieter in diesem Bereich, mit über 2.500 Teilnehmern, rund 20 Themen, Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern und renommierten Fach-Experten mit langjähriger Erfahrung als Trainer. Seit 2012 ist das Online-Marketing-Forum.at der einzige Anbieter einer offiziellen Zertifizierung zum "Online-Marketing-Experten" (Zertifikat von Austrian Standards). Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/n1Kk3

(Ende)