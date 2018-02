Intelligente Betten sollen NFL-Spieler stärken

HIGHTECH

Smart-Bett: Es verspricht harten Kerlen mehr Erholung (Foto: sleepnumber.com)



Minneapolis (pte016/02.02.2018/12:30) - Die National Football League (NFL) http://nfl.com ist eine Partnerschaft mit dem Bettenhersteller Sleep Number http://sleepnumber.com eingegangen, um jedem Spieler der Liga ein Smart-Bett anzubieten. Die Technologie soll den NFL-Profis zu einem besseren, erholsameren Schlaf verhelfen und so ihre Gesundheit fördern. Zudem sollen die im Schlaf gewonnenen Daten in Trainingspläne einfließen und so die Leistungsfähigkeit auf dem Football-Rasen steigern.

Guter Schlaf für mehr Leistung

"Wir wissen, dass diese neuartige Partnerschaft Spielern die Möglichkeit bieten wird, ihre Leistung durch individualisierten, smarteren Schlaf zu steigern", meint NFL-Commissioner Roger Goodell. Die Smart-Betten sollen ihm zufolge den regenerativen Schlaf fördern, um so das Wohlbefinden von Spielern und Coaches zu verbessern. Dazu erfassen die Betten vom Typ "Sleep Number 360" diverse biometrische Daten, die Aufschluss darüber geben, wie sich der Schlaf der Spieler auf ihre Leistung auf dem Feld auswirkt.

"Wir freuen uns, für diese Weltklasse-Athleten einen Unterschied zu machen, indem sie von unserer SleepIQ-Technologie und der problemlosen Anpassbarkeit unserer Betten profitieren", sagt Sleep-Number-CEO Shelly Ibach. Doch nicht nur die NFL und ihre Spieler sollen von der Partnerschaft profitieren. Denn die Schlafdaten einer großen Zahl an NFL-Spielern dürften helfen, die Erkenntnisse des Unternehmens rund um den Schlaf und dessen Zusammenhang mit Training und Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern.

Starker Kooperations-Ausbau

Sleep Number hatte zuvor bereits mit den Dallas Cowboys und den Minnesota Vikings, die erst im letzten Playoff-Spiel den Einzug in die diesjährige Super Bowl verpasst haben, kooperiert. Nun soll jedem aktiven NFL-Profi ein Smart-Bett angeboten werden. Die Ankündigung kurz vor dem dieses Wochenende steigenden Super Bowl LII sichert Sleep Number Aufmerksamkeit. Der Wert der NFL als Werbeträger ist bekannt. Microsoft hatte 2013 rund 400 Mio. Dollar ausgegeben, um sein Surface als offizielles Tablet der NFL zu positionieren.

