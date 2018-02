Plötzlich Prinzessin? Echte Fälschung!

LEBEN

Neusiedl am See (pts015/02.02.2018/12:00) - Plötzlich Prinzessin? Das gibt es nur im Film? Irrtum! Das gibt es auch am Neusiedler See. Und zwar im Schloss Exterházy. Erlebbar für alle - vor allem die sogenannten "Esterházy-Kids". Denn das Schloss in Eisenstadt bietet auch kind- und familiengerechte Führungen und Programme an. Fesselnd nicht nur für die Kleinen...

Aber zurück zur Prinzessin: Die Ausstellung über Fürstin Melinda Esterházy zeigt die Stationen des Lebens einer außergewöhnlichen Frau. Als bürgerliches Mädchen beginnt Melinda Ottrubay zu tanzen, feiert eine unvergleichliche Karriere als Primaballerina am Budapester Opernhaus und heiratet schließlich Fürst Paul V. Esterházy. Das ereignisreiche Leben der Fürstin voller Höhen und Tiefen wird den Besuchern näher gebracht. Filmszenen geben Einblicke in das Leben des Fürstenpaares, das auch von ihrer privaten Seite gezeigt wird.

Die Fürsten waren aber auch begeistert vom exotischen Flair des Fernen Ostens und holten ihn sich in Form von Tapeten und Möbelstücken ins Schloss Ersterházy nach Eisenstadt. Die großen und kleinen Besucher begeben sich beim Angebot "Von Drachen und Paradiesvögeln" gemeinsam auf die Suche nach Drachen und anderen typisch asiatischen Motiven sowie deren Bedeutung und Symbolik. Abschließend wird aus japanischem Origami-Papier ein Tier gefaltet.

Spannend auch das Schul-Programm "Echte Fälschung": Hier ist eine gute Beobachtungsgabe und ein scharfer Blick für Details gefragt. Als "Kunstdetektive" begeben sich die Schüler im Schloss auf Spurensuche. Anhand richtig gelöster Aufgaben kann so manche Kostbarkeit entdeckt werden.

Das ganze Jahr über werden im Schloss Esterházy in Eisenstadt spannende und thematisch unterschiedlichste Führungen angeboten. Eine Anmeldung

sei deshalb immer empfohlen!

Infothek: Esterhazy Kids - Familien- & Kinderprogramm im Schloss Esterhazy

Meine erster Schlossführung: 5. Juli, 23. August

Die Fürsten und ihre Dienerschaft: 17. Februar, 22. April, 9. August, 14. Oktober

Echte Fälschung: 6. Mai, 19. Juli, 16. August

Von Drachen und Paradiesvögeln: 2. August, 30. September

Fürstin Melinda Esterházy: 17. Juni, 26. Juli, 30. August, 18. November

Saisoneröffnung für Familien: 8. April

Ostern im Schloss: 25./29./30./31. März

Geschichten-Nacht im Schloss: 19. Mai, 22. September

Esterházy Night Challenge - Abenteuer-Abendführung für die ganze Familie: 30. Juni, 28. Juli, 29. August

Kinderkunsttage im Schloss: 23./24./25. Juli

Höfischer Herbst: 21. Oktober

Advent im Schloss Esterházy: 7.-9. & 14.-16. Dezember

Kindergeburtstag im Schloss Termine nach Vereinbarung

Tulifant: 17./23./24. Juni

Tüdldam: 10. März

Alle Termine und Programme auf einen Blick unter: http://www.neusiedlersee.com

