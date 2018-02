ToolsAtWork begrüßt Apple in Wien

HIGHTECH

Do, 01.02.2018 13:00

Wien (ptp026/01.02.2018/13:00) - Mit einer herzlichen Aktion begrüßt ToolsAtWork (ältester Apple-Händler Österreichs) den ersten Apple Store in Wien. Dabei zitiert ToolsAtWork ein legendäres Plakat, mit dem Apple 1981 IBM am damals neu entstandenen PC-Markt willkommen hieß.

Gratulation zum ersten Apple Store in Österreich

Wir sind hier zwar in nicht Cupertino, aber auch in Österreich wurde 1958 ein Stück Computergeschichte geschrieben - das Mailüfterl, wie Ihr sicher wisst. Wir haben in den 80ern Desktop Publishing nach Österreich gebracht und fast alle Verlage und Agenturen umgestellt. Und wir waren exklusive Distributoren von Adobe bis WingZ.

Wir kennen Apple-Rechner und -Software seit 1986 und unsere Kunden mögen uns, weil wir uns so gut damit auskennen - und mit Apple überhaupt. Der Rechnungshof vertraut uns seit Ende der 80er ebenso wie der ORF und Universitäten, eine Menge namhafter Unternehmen und ganz viele einzelne Anwender. Wir sind von Euch autorisierter Händler, Service Provider und Solution Expert Bildungsbereich. Viele unserer Mitarbeiter haben seit mehr als 20 Jahren mit Euren Produkten zu tun und sind durch Euch zertifizierte Techniker.

Wir freuen uns auf Eure Mithilfe bei der Betreuung der österreichischen Kunden. Besonders im Bereich Office gibt es da noch viel zu tun.

Willkommen am gemeinsamen Markt!

(Ende)