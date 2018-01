Aktion bei fotoCharly - Einzigartige Fotogeschenke zum Valentinstag

LEBEN

Di, 30.01.2018 12:45

Einzigartige Fotogeschenke zum Valentinstag



Wädenswil/Schweiz (pts028/30.01.2018/12:45) - fotoCharly feiert den Tag der Liebe mit einer grossen Valentinstags-Aktion: Von 26.1. bis 14.2.2018 erhalten Kunden 20 % Rabatt auf alle Fotogeschenke! Zeigen Sie Ihre Liebe mit den schönsten gemeinsamen Erlebnissen - festgehalten in selbst gestalteten Fotogeschenken, die von Herzen kommen. Mit individuellen Fotogeschenken, Fotobüchern oder Fotokalendern von fotoCharly liegen Sie mit Sicherheit immer richtig. Die neueste Drucktechnik bei fotoCharly garantiert, dass Ihr Valentinstagsgeschenk in bester Qualität produziert wird.

"Bei fotoCharly investieren wir laufend, um Fotoprodukte, Fotobücher und Fotokalender in Top-Qualität zu produzieren. Seit Januar ist unsere neueste Druckmaschine Anapurna in Betrieb. Sie garantiert brillante Farben bei unglaublicher Tiefenschärfe", so Gerhard Schiechl, Geschäftsführer von fotoCharly Schweiz. Ein Grund mehr, persönliche Fotogeschenke bei fotoCharly online zu bestellen.

Geschenkideen zum Valentinstag - Fotogeschenke bei fotoCharly zum Aktionspreis

Die Suche nach dem perfekten Geschenk zum Valentinstag hat ein Ende, denn bei der grossen Auswahl an individuellen Fotogeschenken von fotoCharly ist mit Sicherheit für jeden genau das Richtige dabei. Das Beste daran: Zum Valentinstag lässt es sich auch noch kräftig sparen. Von 26.1. bis 14.2.2018 erhalten Kunden 20 % Nachlass auf alle Fotogeschenke: https://www.fotocharly.ch/themen/valentinstag

Wer noch auf der Suche nach weiteren Valentinstagsgeschenken ist, findet bei fotoCharly viele Geschenkideen wie Fotobücher oder selbst gestaltete Kalender, die den Valentinstag 2018 zu einem ganz besonderen Tag werden lassen.

Vom Fasching nahtlos in den Valentinstag

Ein Event jagt das nächste in diesem Jahr: Valentinstag 2018 fällt auf den Aschermittwoch und beendet damit die Faschingszeit. Damit der Valentinstag im Faschingstrubel nicht untergeht, am besten schon jetzt ein ganz persönliches Fotogeschenk online gestalten. Jetzt bestellen und Geschenke zum Valentinstag garantiert rechtzeitig erhalten.

Auch der Fasching lässt sich mit Fotoprodukten von fotoCharly individuell gestalten:

- Kreative Faschingskostüme designen: mit Foto-T-Shirts, bedruckten Baseball Caps, Schürzen und viele anderen Textilien mit persönlichem Foto oder Grafiken.

- Dekoration für die Faschingsparty aus Polaroid-Fotoabzügen oder Postern basteln.

- Einladungskarten zur Faschingsparty mit persönlichen Fotos von der letzten Faschingsgaudi.

So entstehen bestimmt viele wunderbare Erinnerungen für das nächste Fotobuch von fotoCharly.

Über fotocharly

fotoCharly ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Hinweis: Der Publikation bis 14.2.2018 wird zugestimmt.

