HIGHTECH

Di, 30.01.2018 12:00

Nikon D850 gewinnt als "Kamera des Jahres 2017" den futurezone Award

Wien (ptp026/30.01.2018/12:00) - Im Rahmen des futurezone Awards 2017 wurden zum siebten Mal die besten Produkte und die innovativsten Ideen des Jahres gesucht. Bei einer feierlichen Gala im Wiener Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste wurden Ende vergangener Woche die Sieger gekürt. Die Gewinner wurden im Rahmen einer Jurysitzung bestimmt. Die Jury bestand aus externen Experten und Vertretern der Redaktion. Das Ergebnis der Sitzung wurde notariell beglaubigt.

Die drei Finalisten für den futurezone Award in der Kategorie "Kamera des Jahres - powered by SchauTV" nutzen alle einen Sensor im Vollformat. "Wir freuen uns sehr und sind gleichermaßen stolz darauf, mit unserer neuesten Kamera, der Nikon D850, diesen für den österreichischen Markt so bedeutenden Award gewonnen zu haben", freut sich Nikon CEE GmbH-Geschäftsführer Rok Gasperic. Die digitale Spiegelreflexkamera konnte die Jury durch seine hohe Leistung überzeugen, die die Nikon D850 zu einem Allround-Talent für nahezu alle Fotosituationen macht.

Nikon legt Fotografen mit der neuen Vollformatkamera D850 die ultimative Kombination aus Auflösung, Geschwindigkeit und Lichtempfindlichkeit in die Hand. Ob im Studio oder unterwegs, diese digitale Spiegelreflexkamera im FX-Format zeigt nicht nur überzeugende Leistung - sie definiert Perfektion vollkommen neu.

Über Nikon

Die am 25. Juli 1917 gegründete NIKON CORPORATION mit Hauptsitz in Tokyo, Japan und mehr als 50 Länderniederlassungen agiert weltweit unter Präsident und Direktor Kazuo Ushida. Seit der Gründung vor 100 Jahren schreibt das Unternehmen als Pionier bei optischen Technologien mit Vertrauenswürdigkeit und Kreativität Geschichte. Nikon geht es darum, Gefühle in einem Moment zum Ausdruck zu bringen und festhalten zu können. Mit Zuverlässigkeit und Qualität bleibt Nikon als professioneller Anbieter in der Kunst der Bildgebung und -verarbeitung dem grundlegenden Wert des Bildes immer treu. Nikon-Systeme überzeugen durch ihre Bildqualität und ihre Funktionen. Dazu kommt ein Design, das schon beim Fotografieren Freude bereitet. Das Unternehmen war und ist seit jeher ein Vorreiter mit Blick auf die Zukunft, mit innovativem Denken und Engagement für die kontinuierliche Verbesserung der Technologie.

Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden Sie unter: http://www.nikon.at

Pressekontakt:

Mag. Oliver Jaindl

results & relations GmbH - pr for technology

1170 Wien, Antonigasse 83/8

Tel.: +43 1 879 5252

E-Mail: nikon@results.at

Web: http://www.results.at

(Ende)