Ratschläge zur Digitalisierung: DMSFACTORY auf dem DIGITAL FUTUREcongress

HIGHTECH

Fr, 26.01.2018 12:00

Rödermark (ptp013/26.01.2018/12:00) - Auf dem DIGITAL FUTUREcongress am 1. März 2018 in Frankfurt am Main (im Messeforum auf dem Messegelände) gibt die DMSFACTORY praktische Ratschläge zur Digitalisierung im eigenen Unternehmen. Der Spezialist für Geschäftsprozessmanagement zeigt seine Lösungen an Stand E1. Die DMSFACTORY ist seit mehreren Jahren auf der Messe (die bis 2017 unter "IT&MEDIA FUTUREcongress" firmierte) präsent und zeigt dort mit wachsendem Erfolg, mit welchen Möglichkeiten der Digitalisierung mittelständische Unternehmen ihre Geschäftsziele besser erreichen können.

"Mittelstand trifft Digitalisierung" heißt das Motto 2018 der größten IT-Management-Veranstaltung in Hessen, die in Kooperation mit mittlerweile über 70 Partnern stattfindet. Entscheider haben auf dem DIGITAL FUTUREcongress die Möglichkeit, an einem Tag alle für sie wichtigen Themen auf der eigenen Digitalisierungsagenda mit Experten zu besprechen und Lösungen kennenzulernen. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter über 3.500 Besucher/innen.

Die Kongressmesse stellt weniger technische Aspekte in den Vordergrund als vielmehr die Wahl der richtigen Strategie, das Verständnis für die Thematik und praktikable Lösungen für Unternehmen. Unter den rund 150 ausstellenden Firmen präsentiert sich die DMSFACTORY mit ihrer über zwanzigjährigen Expertise als einer der erfahrensten Spezialisten für Dokumentenerfassung, Business Process Management, Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management in Deutschland. Sie ist u.a. Gold-Partner der finnischen M-Files Corporation und realisiert erfolgreich Projekte auf der Basis der ECM-Plattform von M-Files, die im aktuellen Report des Marktforschungsunternehmen Gartner als Visionär im Magic Quadrant für Content Services Platforms 2017 eingestuft wurde.

In einem Speaker Slot um 11 Uhr auf der Bühne 2 informiert Nikolas Forst, Mitarbeiter im Professional Service der DMSFACTORY und zuständig für die Optimierung von Prozessen, darüber, wie Mittelständler die Digitalisierung dazu nutzen können, ihre eigenen Prozesse effizienter und sicherer zu gestalten und so einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen. Der Titel seines Vortrags: "Erfolgreich digital - Digitalisierung im eigenen Unternehmen"

Auf der Webseite der DMSFACTORY unter https://goo.gl/19BhWE gibt es die Möglichkeit, Freikarten im Wert von je 69 Euro zur Veranstaltung zu erhalten.

(Ende)