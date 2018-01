BUSINESS

Do, 25.01.2018 14:00

E-Sturm weht weiter: Nach E-Bikes verleiht Greenstorm jetzt auch viele E-Mobile

Greenstorm-GF Philipp Zimmermann und Richard Hirschhuber (© Greenstorm.eu)



Söll (pts030/25.01.2018/14:00) - Mit Jahresende hat das Tiroler Unternehmen Greenstorm neben dem Titel "Größter E-Bike-Verleih Europas" einen weiteren Stockerlplatz ergattert: 46 %* aller Tesla-Anmeldungen in Tirol im Jahr 2017 laufen auf das Unternehmen.

Greenstorm steht für E-Mobilität und Ideenreichtum. Nachdem sich das Unternehmen als Problemlöser für die auslastungsschwachen Zeiten in der Hotellerie etablieren konnte - leere Hotelbetten gegen Verleih-E-Bikes - weht Greenstorm jetzt weiter. Die logische Folge vom Verleih von Top-E-Bikes war die Etablierung als interessanter Sparringpartner für Fahrradhändler, die ihren Kunden hochwertige E-Bikes zu Vorführpreisen anbieten können, ohne diese zu lagern oder zu finanzieren.

Fast nebenbei begann Greenstorm auch E-Tankstellen und E-Autos als Tauschwert für leere Hotelbetten anzubieten. Einen Tesla als VIP-Shuttle oder zum Verleihen an Gäste an. Im Jahr 2017 wurden 4,3 % aller neu zugelassenen Tesla in ganz Österreich von Greenstorm angemeldet - in Tirol sind sie mit 46 % die größten Abnehmer*. "Doch wir wollen E-Mobilität nicht auf eine Marke beschränken", sagen die Geschäftsführer Richard Hirschhuber und Philipp Zimmermann.

Neben den Teslas besitzen sie seit 2017 vier BMW i3, vier Hyundai Ioniq und zwei Renault ZOE. Mit März 2018 werden sie die Ersten sein, die in Österreich einen E-Smart Modell 2018 fahren und verleihen - 40 weitere werden im Laufe des Jahres angeliefert. Und auch beim Modell 3 von Tesla ist Greenstorm Vorreiter: Über 60 Modelle werden zuerst an das Unternehmen ausgeliefert. Doch die Rolle des Pioniers kennen die Stormer. Vorauszudenken und neue Konzepte für die E-Mobilität zu entwickeln, lieben sie. Konsumenten, die E-Mobility testen wollen, gerne günstig reisen und Branchen wie der Tourismus und der Fachhandel für Fahrräder profitieren davon.

*Quelle: Eurotax Zulassungsstatistik

Über Greenstorm Mobility

2009 als Trendhouse Marketing und Vertriebs-KG gegründet, 2016 in die Greenstorm Mobility GmbH eingebracht. Die geschäftsführenden Gesellschafter Philipp Zimmermann und Richard Hirschhuber arbeiten mit einem Team von 50 Mitarbeitern in Österreich, Italien, Deutschland, der Schweiz und Mallorca. Sie unterstützen die Hotellerie, leere Hotelbetten gegen E-Bikes, E-Tankstellen oder E-Autos zu tauschen. Mit den hochwertigen Gebraucht-E-Bikes stärken sie kleine Händler, um gegen die großen Player im europäischen Sporthandel zu punkten. Damit wollen sie einerseits den Tourismus ankurbeln und andererseits die E-Mobilität in ganz Europa vorantreiben. Für 2017 beträgt der vorläufige Umsatz 7,6 Millionen Euro. Das Unternehmen finanziert sich teilweise über Crowd-Funding. Seit 2018 sind sie in Kroatien und Slowenien aktiv. Web: https://business.greenstorm.eu

Prämierungen:

2017 Tiroler Innovationspreis Silber

4. Platz der wachstumsstärksten österreichischen Unternehmen/Platz 1 in Westösterreich lt. Trend und Statista

