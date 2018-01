LEBEN

Do, 25.01.2018 13:00

Wien (pts026/25.01.2018/13:00) - Keiner weiß, wieviele Medaillen Österreich bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang in Südkorea gewinnen wird. Doch eine Prognose gilt als sicher: Die Skipisten werden in perfektem Zustand sein und allen Läufern gute Bedingungen bieten - dank Christian Steinbach, einem großen Erfinder aus Kitzbühel.

Das Portrait in der Februarausgabe des Monatsmagazins "alles roger?" zeigt, wie der findige Tiroler auf die Idee kam, Wasser nach alten Erkenntnissen des Naturforschers Viktor Schauberger zu verwirbeln und mit hohem Druck in den Boden zu bringen. So ist es möglich, Skipisten 30 Zentimeter tief gleichmäßig auszuhärten und für alle Läufer gute Bedingungen zu schaffen. Da der Prophet im eigenen Land nichts gilt, musste Steinbach vor 20 Jahren seine Technik zuerst in Übersee beweisen, bevor sie in fast allen Ski-Weltcup-Stationen Einzug hielt.

Skipisten, Schneekonservierung, Gletschersanierung

Steinbach und seine kongeniale Partnerin Gitti Weber geben für jede Veranstaltung ein Versprechen ab: "Wir garantieren, dass unsere Bearbeitung funktioniert." Lesen Sie in "alles roger?", mit welchen neuen Erfindungen Steinbach das Skifahren und die Skipisten zusätzlich sicherer machen will, wie er Schnee über den Sommer haltbar macht und sogar Gletscher saniert. Doch damit ist noch nicht einmal ein kleiner Teil der verblüffenden Leistungen des "Daniel Düsentriebs des Sports" aufgezählt, dem auch der Umweltschutzgedanke sehr wichtig ist.

