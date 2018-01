Partnervermittlung Ernestine hilft beim Aufbruch gegen die Einsamkeit

LEBEN

Mi, 24.01.2018 14:15

Lindau (ptp020/24.01.2018/14:15) - Hin und wieder ist dieses Alleinsein unbedingt notwendig - auch in der besten Ehe. Sich wieder einmal ganz auf sich zu konzentrieren, zu hinterfragen oder auch nur die Gedanken unkontrolliert schweifen zu lassen. Das kann im Zimmer nebenan stattfinden, auf einem Spaziergang oder auch auf einer Reise - sogar in die Einsamkeit der Natur. Heilsam ist es jedenfalls. Ganz anders die menschliche Einsamkeit: Sie kann zu einer ernsten Gefahr für die Gesundheit werden. Auch wir haben an dieser Stelle immer wieder darauf hingewiesen, wie lebenswichtig eine partnerschaftliche Beziehung ist. Julianne Holt-Lunstad, amerikanische Professorin für Psychologie, forscht seit Jahren zum Thema "Social relationships and mortality risk" - was ungefähr mit "Sozialverhalten und Sterblichkeitsrisiko" übersetzt werden kann und aufzeigt, wie sich soziale Isolation und Einsamkeit auf die Lebenserwartung auswirken.

Single-Haushalte besonders gefährdet

In ihren Studien, in denen insgesamt mehr als 300.000 Menschen untersucht worden waren, weist sie immer wieder nach, dass Menschen, die sozial stärker eingebunden sind, ein halb so hohes Risiko tragen, verfrüht zu sterben. Für die USA sagt Holt-Lunstad eine herausrollende Einsamkeitswelle voraus. Gründe dafür seien mehr Single-Haushalte, höhere Scheidungsraten und ein viel stärkerer Fokus auf sozialen Medien statt auf Kontakten im echten Leben.

Auch in Deutschland gab es eine Studie aus dem Jahr 2016 von Prof. Maike Luhmann an der Ruhr-Universität Bochum: Danach sind besonders Menschen zwischen 30 und 34 Jahren und über 65 Jahren einsam. "Dass die Älteren einsam sind, haben wir ein Stück weit erwartet", sagt Luhmann. Dass sich viele in der Altersgruppe zwischen 30 und 34 einsam fühlen, habe sie aber überrascht. Eine Erklärung könnte sein, dass viele als Singles leben und zu viele Singles, sagen wir von der Partnervermittlung Ernestine, "online" abtauchen in die Einsamkeit. Tja, da haben wir sie wieder: die Singles und die sozialen Medien.

Einsamkeit so schädlich wie Rauchen

Jetzt hat auch die Politik das Thema entdeckt: In Großbritannien gibt es neuerdings einen Regierungsposten gegen Einsamkeit. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat erkannt, dass "die Einsamkeit die Sterblichkeit so sehr wie starkes Rauchen erhöht" und er fordert für das Thema einen Ansprechpartner, der den Kampf gegen die Einsamkeit koordiniert. Wir von Ernestine meinen hierzu: "Wie wär es denn mal mit Selbstverantwortung?"

Klingt gut. Aber was macht so eine oder ein "Bundesbeauftragte(r) zur Koordinierung der Einsamkeit"? Kann man mit ihr/ihm posten, twittern? Hat er/sie eine Hotline, auf der man Roy Black hören kann mit "Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend..."? Kann man Kuscheln? Bestimmt nicht. Und gerade darauf käme es an. Eine Umarmung wirkt mehr als tausend Worte. Ein Streicheln ist heilsamer als jedes Medikament. Bei Roy Black geht es so weiter: "Mit meiner Sehnsucht, meinen Träumen bin ich bei Dir. My Darling, Du bist nicht allein, komm und träume mit mir."

Was kann man wirklich tun? Wir wollen soziale Medien und Internetanwendungen wie Skype gar nicht verteufeln. Sie können gerade älteren, weniger mobilen Menschen die Möglichkeit geben, häufiger und intensiver Kontakt zu Familie und Freunden zu halten.

Die beste Vorsorge gegen Einsamkeit bleibt aber eine echte Partnerschaft, eine Zweisamkeit, die auf Vertrauen und Zuneigung gründet. Mit der man Freud und Leid teilen kann. Und dazu ist es nie zu spät. Auch der einsamste Mensch muss sich nur einen Ruck geben. Das quälende Verzagtsein beenden. Von der Liebe wieder träumen - dann kommt sie auch.

Wir, als seriöse Partnervermittlung mit 32 Jahren Erfahrung unterstützen Sie gern bei diesem Aufbruch. Wir können Ihnen zwar keine höhere Lebenserwartung versprechen, aber mehr Lebensfreude und Lebensqualität. Ein herrlicher Tag voller Sonne ist doch ein wunderschöner Beginn...

