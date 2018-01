LEBEN

Communiqué de presse Gstaad Palace: Les nouvelles Classic Suites du Gstaad Palace

Gstaad (pts025/23.01.2018/11:40) - Le Saanenland s'est paré d'un manteau de neige frais. Un vent de fraîcheur et d'élégance a également soufflé sur le Gstaad Palace : les cinq nouvelles Classic Suites installées dans les cinq étages du palais féérique séduisent par leur chic alpin et leur élégance à l'anglaise. Les propriétaires, la famille Scherz, a investi quelques deux millions de francs pour effectuer cette transformation. Le Gstaad Palace met un point d'honneur à faire des investissements et des réaménagements en permanence. Et d'autres réaménagements sont déjà prévus pour l'été 2018.

Le calcul est simple. La fusion de deux chambres donne une nouvelle grande chambre - une suite Classic. Les raisons de cette modification architecturale sont évidentes : " aujourd'hui, les hôtes demandent plus d'espace et apprécient les chambres d'hôtel qui offrent suffisamment d'espace pour la vie professionnelle et la vie privée. Nous tenons compte de cette exigence en conférant toujours à notre établissement la forme souhaitée ", explique Andrea Scherz, directeur général et représentant la troisième generation. L'hôtelier passionné a investi environ deux millions de francs pour moderniser l'organisation des cinq étages de son hôtel.

La célèbre architecte d'intérieur anglaise Marina Nickels a été chargée du design des Classic Suites. La ligne directrice de la designeuse domiciliée à Nyon : le coloris à partir duquel elle crée l'ensemble de la composition. Elle a découvert les couleurs de l'établissement elle-même, par exemple dans les matériaux et les textures sortis tout droit de plus de 100 ans d'histoire du Palace. De la collaboration avec le propriétaire, Andrea Scherz, lui-même responsable du Trend Scouting et de l'équipement technique des chambres, sont nées des pièces uniques.

L'ambiance des suites est à la fois classique et moderne. Elles s'inspirent du style country house anglais où sont introduits des éléments symbolisant le chic alpin intemporel. Les nouvelles suites du Palace ont une surface de 72 mètres carrés. L'immense lit king size, placé sur un sommier à ressorts classique et équipé de matelas ELITE haut de gamme fabriqués à la main (à Aubonne), trône au centre de la chambre à coucher. En outre, la suite comprend un salon séparé, un grand dressing ainsi qu'une salle de bain spacieuse avec baignoire et douche. Des sièges confortables pour prendre le déjeuner ou le diner, un canapé ou un canapé-lit, un bar ainsi qu'une salle de bain supplémentaire sont rattachés au salon. Le large balcon offre une vue allant du Wildhorn à l'Eggli en passant par l'imposant massif des Diablerets.

Offre " Culture inclusive " : les Sommets Musicaux de Gstaad

Amoureux de la musique classique, ceci est pour vous : du 26 janvier au 3 février 2018 aura lieu la 18ème édition des Sommets Musicaux de Gstaad dans les églises de Gstaad, Saanen et Rougemont. Le Gstaad Palace participe à cet évènement culturel prestigieux depuis le début et organise un diner après les concerts donnés en petits comités où le public rencontre les artistes. À partir de 1 665 francs suisses, l'offre " Culture inclusive " pour deux personnes inclut trois nuits, un billet de concert par personne ainsi qu'un diner avec les artistes dans la salle Baccarat. Elle comprend la demi-pension et l'utilisation du spa du Palace. L'offre est valable du 26 janvier au 3 février 2018 (non cumulable ou combinable).

Réservations sur : https://www.palace.ch/fr/offres/culture

Images à télécharger: http://bit.ly/palace-winter-news

À propos du Gstaad Palace

Le luxueux hôtel cinq étoiles Superior Gstaad Palace, qui a ouvert ses portes pour la première fois en décembre 1913, est entre les mains de la famille Scherz, depuis trois générations, et fait ainsi partie des derniers hôtels d'Europe gérés en entreprise familiale, où les personnalités profitent d'une expérience conviviale de première classe. Les 100 chambres et suites de cet hôtel de saison offrent une vue absolument hors du commun sur l'Oberland bernois, et elles mélangent avec talent le glamour contemporain et le confort des Alpes. L'emblème de la ville de Gstaad sert, dans ses cinq restaurants, des spécialités suisses, italiennes et internationales ainsi qu'une cuisine gastronomique couronnée de 15 points au Gault Millau. La discothèque privée de l'hôtel, la GreenGo, est célèbre pour ses fêtes légendaires et son public composé de personnalités importantes. Le spa du Palace, s'étalant sur 1800 mètres carrés, propose une expérience agréable pour les sens des hôtes. En été, la piscine extérieure olympique et les quatre courts de tennis sont mis à disposition des hôtes de l'hôtel. Avec la cabane du Walig, un alpage datant de 1783 et situé à 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Gstaad Palace dispose d'un refuge unique dans lequel les hôtes font l'expérience au plus près du luxe véritable du Saanenland: le calme, la sérénité et l'authenticité. La famille Scherz accueille ses hôtes jusqu'au 10 septembre 2017 pour la saison estivale. La saison hivernale s'étend du 22 décembre 2017 au 11 mars 2018.

