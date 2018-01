LEBEN

Medieninformation: Neue Classic Suiten im Gstaad Palace

Gstaad (pts023/23.01.2018/11:30) - Frisch verschneit präsentiert sich das Saanenland. Ebenso frisch und elegant präsentiert sich das Gstaad Palace: Fünf neue Classic Suiten auf allen fünf Etagen des Märchenschlosses bestechen mit alpinem Chic und elegantem englischen Understatement. Rund zwei Millionen hat die Besitzerfamilie Scherz für den Umbau dieses Mal eingesetzt. Laufenden Erneuerungen und Investitionen räumt das Gstaad Palace einen wichtigen Platz ein. Und bereits sind weitere Umbauten auf Sommer 2018 in Sicht.

Die Rechnung ist einfach. Aus zwei Zimmern wird ein neues, grosses Zimmer - eine Classic Suite. Und die Gründe für diesen baulichen Eingriff sind einleuchtend: "Gäste beanspruchen heutzutage mehr Raum und schätzen Hotelzimmer, wo Privates und Gesellschaftliches genügend Platz finden. Wir tragen diesem Anspruch Rechnung, indem wir unserem Haus stets die gewünschte Form verleihen", erklärt Andrea Scherz, Inhaber in dritter Generation und General Manager. Rund zwei Millionen Franken hat der engagierte Hotelier ins moderne Zimmerlayout auf allen fünf Etagen seines Hauses investiert.

Für das Design der Classic Suites zeichnet die bekannte englische Innenarchitektin Marina Nickels verantwortlich. Richtschnur für die in Nyon wohnhafte Designerin ist stets die Farbgebung, von der aus sie die Gesamtkomposition entwickelt. Die Farben entdeckt sie im Haus selbst, beispielsweise in historischen Materialien und Texturen aus der über 100-jährigen Geschichte des Palace. Hand in Hand mit Besitzer Andrea Scherz, der jeweils für das Trendscouting und das technische Equipment der Räume zuständig ist, entstehen so die State-of-the-Art-Räume.

Die Ambiance der Suiten ist klassisch-modern gehalten. Sie sind an den englischen Country House-Style angelehnt und mit Elementen eines immerwährenden Alpine Chic durchsetzt. 72 Quadratmeter umfassen die neuen Suiten im Palace. Im Zentrum des Schlafzimmers steht das grosse King Size Bed - in klassischer Boxspring-Qualität und mit den erstklassigen, handgefertigten Matratzen von ELITE (in Aubonne) bestückt. Überdies besteht die Suite aus einem separaten Wohnraum, einer weitläufigen Ankleide sowie dem geräumigen Badezimmer mit zusätzlicher Badewanne und Dusche. Dem Wohnraum angegliedert ist eine gemütliche Sitzgelegenheit für Lunch oder Dinner, ein Sofa beziehungsweise Sofabett, eine Bar sowie ein Extra-Badezimmer mit Dusche. Vom grosszügigen Balkon aus reicht der Blick von Wildhorn über die imposante Diablerets-Gruppe bis zum sanften Eggli.

"Culture inclusive"-Package: mit dem Gstaad Palace an die Sommets Musicaux de Gstaad

Liebhaber klassischer Musik aufgehorcht: Vom 26. Januar bis zum 3. Februar 2018 findet in den Kirchen Gstaad, Saanen und Rougemont die 18. Ausgabe der Sommets Musicaux de Gstaad statt. Das Gstaad Palace ist seit Beginn weg an diesem hochkarätigen kulturellen Event beteiligt und veranstaltet im Anschluss zu den im kleinen Kreise gehaltenen Konzerten ein Abendessen, wo das Publikum auf die Künstler trifft.

Im "Classic inclusive"-Package für zwei Personen inklusive Halbpension und Nutzung des Palace Spa sind ab 1'665 Schweizer Franken drei Übernachtungen, je ein Konzertticket sowie ein Abendessen mit den Künstlern in der Salle Baccarat inbegriffen. Das Angebot ist gültig vom 26. Januar bis 3. Februar 2018 (nicht kumulier- oder kombinierbar).

Buchbar unter: https://www.palace.ch/angebote/kultur

Bilder zum Download: http://bit.ly/palace-winter-news

Über das Gstaad Palace

Das luxuriöse Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 100 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen ein Olympisches Aussenschwimmbad und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1800 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste vom 22. Dezember 2017 bis 11. März 2018.

