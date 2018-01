BUSINESS

Linz (pts010/22.01.2018/09:10) - Nicht anderes als das "Ende des Frontalunterrichts bei Business-Seminaren" verspricht Georg Spiesberger den Teilnehmern am ersten "Talking Results Day". Der Geschäftsführer des TECHCENTERS und des Technologiedocks Neue Werft in Linz hat auf Initiative des Linzer Vizebürgermeisters Bernhard Baier die neuartige Workshop-Reihe konzipiert. "Marketing & Sales" ist das Startthema am 24. Jänner im TECHCENTER in der Hafenstrasse 47-51. Vertriebsexperte Franz Xaver Burner und Organisationsentwickler Wolfgang Hackl agieren als Moderatoren, Impulsgeber und Coaches. Für den konkreten Wissenstransfer sorgen die Teilnehmer selbst. Maximal 38 können am Talking Results Day teilnehmen. Fix dabei sind schon einige der interessantesten Start-up-Firmen aus Linz. Einige Plätze sind noch frei.

"Auf vielen Konferenzen und Seminaren habe ich am meisten von den Gesprächen mit anderen Teilnehmern in den Pausen und nach dem offiziellen Ende profitiert", sagt Georg Spiesberger. "Wenn man diesem offenen Gedankenaustausch eine kompakte Struktur und klare Zielsetzung gibt, kommt der "Talking Results Day" heraus." Das Motto dieser Veranstaltungsreihe sei daher auch "Klartext reden". Ganz bewusst wolle man sich von tradierten Seminar- und Konferenzformaten verabschieden, in denen einzigartige Erfolgsmodelle von Großunternehmen im Frontalunterricht vorgetragen werden. "Gerade in der Start-up-Szene entstehen im Marketing und Sales ständig neue Ideen und Strategien, die ohne große Apparate funktionieren", sagt Spiesberger. "Wir wollen, dass die Teilnehmer am Talking Results Day genau darüber reden. Sie sollen ihre eigenen Erfahrungen, Erfolge, Misserfolge und Ideen thematisieren und gemeinsam konkrete - unmittelbar umsetzbare - Konzepte entwickeln."

Sparring-Partner statt Gurus

"Um diesen intensive Wissens- und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, agieren die Teilnehmer gewissermaßen als Sparring-Partnern für sich selbst. Eine vielversprechende Alternative zu den routiniert vorgetragenen Präsentationen prominenter Business-Gurus", meint der für Wirtschaft und Standortentwicklung zuständige Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier. "Bei den Talking Results Days werden die Themenstellungen mit den anderen Teilnehmern als Sparringpartnern diskutieren, um so kreative Ansätze zu finden", konkretisiert Baier. "Schließlich steht das Resultat, also die konkrete Anwendung des Wissens, im Vordergrund."

Der Talking Results Day zum Thema "Sales & Marketing" findet

am 24. Jänner 2018

von 10:45 Uhr bis 17:30 Uhr

im TECHCENTER Linz

Winterhafen

Hafenstrasse 47-51

4020 Linz

statt.

Die Teilnahme kostet EUR 229,- (für Start-ups EUR 69,-)

Die Anmeldung ist auf http://www.talking-results-day.at möglich.

