ebm-papst erneut Lieferant des Jahres

Mulfingen (pts021/18.01.2018/15:30) - Die Firma Rational AG hatte im Oktober vergangenen Jahres 80 Serienlieferanten zum Lieferantentag nach Landsberg eingeladen. Dort wurde unter anderem ebm-papst erneut als "Lieferant des Jahres" ausgezeichnet.

Bereits 2016 wurde ebm-papst als "Lieferant des Jahres" geehrt. Der Mulfinger Ventilatorenhersteller konnte den Titel nun sogar verteidigen - ein Novum bei Rational, keinem Lieferanten war dies zuvor geglückt. Rational und ebm-papst arbeiten schon seit 2003 zusammen, ebm-papst wurde bereits 2012 und 2015 als Premium-Lieferant ausgezeichnet.

Alfred Müller von ebm-papst nahm die Auszeichnung in Landsberg stellvertretend entgegen und freut sich: "Die Anerkennung unserer Kunden ist das Ergebnis unserer Spitzenleistung. Für diese Auszeichnung geht unser großes Kompliment vor allem an die Kollegen aus der Produktion, Beschaffung, Qualitätssicherung und Auftragsabwicklung."

Wichtig für Rational sind eine gute Kunden-/Lieferantenbeziehung und eine gute Partnerschaft, da sie maßgeblich zur Wertschöpfung beitragen. Rational ist auf die Qualität und die Liefertreue seiner Lieferanten angewiesen und zeichnet nur die Besten aus. Die Rational AG ist Weltmarktführer im Marktsegment Kombidämpfer für die thermische Zubereitung von Speisen in Gastronomie, Großküchen sowie in Ladenketten und Catering-Firmen. Stufenlos regelbare EC-Motoren von ebm-papst sorgen für die optimale Luftverteilung im Garraum und ein gleichmäßiges Garergebnis.

Über ebm-papst

Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik.

